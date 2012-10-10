Караванського стрільця не оголошували у міждержавний розшук

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів сказав міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

"Його шукають в цілому по державі", - сказав міністр.

На запитання журналістів щодо інформації про те, що Я.Мазурка вже немає в Україні, глава МВС наголосив: "Цю інформацію розповсюджуєте ви як журналісти. Вимальовуєте собі якісь версії і розповсюджуєте їх. Ми працюємо згідно діючого законодавства – в цілому по державі, по Україні. Якщо у нас буде інформація про те, що ця людина зникла і переїхала в іншу державу, то ми його оголошуємо через Інтерпол в міждержавний розшук".

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в столичному ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання.

За словами голови МВС, вбивцею охоронців у ТРЦ "Караван" є уродженець Львівської області, 1974 року народження на ім'я Ярослава Мазурок, який раніше працював у приватних охоронних структурах, він кандидат у майстри спорту з боксу.