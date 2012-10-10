Податкову «шишку» затримали з хабарем 50 тисяч

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, "жінка затримана під час отримання хабара в сумі 50 тисяч гривень на одному з житомирських приватних підприємств, коли вона проводила там перевірку".

Прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно першого заступника начальника ДПІ у Житомирі за частиною 3 ст. 368 (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище) КК України.

"Установлено, що дана особа, діючи з корисливих мотивів, за зменшення суми нарахувань та штрафних санкцій на виявлені порушення під час проведення планової перевірки податкового законодавства, шляхом вимагання одержала від директора товариства з обмеженою відповідальністю хабар у сумі 50 тис. грн",- уточнила Т. Гоша.

"Працівники відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області затримали особу в робочий час, в офісі приватного підприємства, безпосередньо після одержання хабара",- додала вона.

Досудове слідство по цій справі ведеться прокуратурою області.