У СБУ кажуть, що спіймали чиновника в Івано-Франківську на хабарі 30 тис. доларів

В Івано-Франківську співробітники СБУ і прокуратури 9 жовтня затримали «на гарячому» після одержання хабара у розмірі 30 тис. доларів США голову департаменту архітектури та містобудування Івано-Франківського міськвиконкому Олега Гаркота.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, матеріали документування свідчать про те, що чиновник вимагав від місцевого підприємця гроші за видачу довідки щодо містобудівних умов та обмежень для будівництва багатоповерхового житлового будинку у м. Івано-Франківськ.

За цим фактом прокуратурою Івано-Франківської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я наразі затриманий перебуває в лікарні під охороною співробітників СБУ та МВС.

Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба ВО «Свобода» повідомила, що близько 21.00 9 жовтня в Івано-Франківську працівники СБУ затримали голову фракції ВО «Свобода» у міській раді Романа Онуфріїва, депутата міськради від ВО «Свобода», керівника департаменту архітектури та містобудування О.Гаркота і підприємця Володимира Балагуру.

На місці події зібралося чимало людей, серед них було багато місцевих депутатів.

В О.Гаркота стався серцевий напад.

За даними місцевих ЗМІ, після приїзду на місце події голови облрапди Олександра Сича Р.Онуфріїва і В.Балагуру відпустили.