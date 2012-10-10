У центрі Дніпропетровська розгромили кав'ярню, що належить сестрі Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на місці події повідомила сама Т.Шарапова.

За її словами, невідомі вандали розгромили бетонно-гіпсовий фонтан, 6 лав, вирвали 14 ліхтарів, встановлених по периметру літнього майданчика-кафе. Також були перекинуті важкі гранітні урни, спеціально замовлені для кафе. За попередніми підрахунками, збитки становлять 60 тис. грн, додала власниця кафе.

Т.Шарапова зазначила, що не знає, хто розгромив кафе, оскільки їй ніхто не погрожував.

Водночас Т.Шарапова уточнила, що вчора ввечері до кафе приходили дві дівчини, які заявили, що вони журналістки, і розпитували, чи насправді кафе «Золота рибка» належить доньці Юлії Тимошенко Євгенії.

На місці події працює слідчо-оперативна група міліції, яку викликала зранку власниця кафе.

Заступник начальника Бабушкінського райвідділу міліції Дніпропетровська Тарас Ткаченко повідомив журналістам, що дії невідомих підпадають під статтю 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

«На даний момент розглядається саме ця стаття. Однак слідство продовжується. Будемо порушувати кримінальну справу», - зазначив Т.Ткаченко.

За його словами, міліція вже вилучила дві відеокамери, встановлені в офісах будинку, де розташоване кафе «Золота рибка».

Т.Ткаченко також припустив, що вандалів, які розгромили літній майданчик-кафе, було не менше п’яти, оскільки зруйновані малі архітектурні форми були об’ємні та важкі.

Літній майданчик-кафе «Золота рибка» знаходиться за кілька метрів від кафе «Варенична», які належать доньці Ю.Тимошенко Євгенії.