Колобов і Арбузов летять у Японію домовлятися з МВФ

Про це в коментарі УНІАН сказала перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина Акімова.

Відповідаючи на запитання, чи плануємо ми продовжити дію програми на наступний рік, І.Акімова сказала: «Ми сподіваємося на це».

При цьому вона повідомила, що вже сьогодні, 10 жовтня, українська делегація має намір відбути до Японії для проведення переговорів з керівництвом МВФ з питання продовження термінів дії програми.

Як уточнили УНІАН у Міністерстві фінансів, зокрема, серед членів делегації будуть міністр фінансів Юрій Колобов і голова Національного банку Сергій Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, після прийняття програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 р. був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема - щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у вересні 2012 р. заявляв, що Україна продовжить програму співпраці з МВФ, якщо це сприятиме розвиткові національної економіки.

4 жовтня перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив, що влада України має намір виконати вимоги МВФ про приведення тарифів на газ для населення до економічно обґрунтованих. При цьому він додав, що поки що не зрозумілий спосіб і терміни реалізації цих намірів.