МВФ знизив прогноз зростання світової економіки

Про це йдеться в оновленій доповіді "Перспективи розвитку світової економіки" (World Economic Outlook).

Зростання економік розвинених країн, на думку МВФ, становитиме в 2012 році 1,3%, в 2013 році - прискориться до 1,5%. Таким чином, оцінка на 2012 рік знижена на 0,1 процентного пункта, на 2013 рік - на 0,3 процентного пункта.

Прогноз зростання ВВП США в поточному році покращено на 0,1 п.п., але погіршений на стільки ж на 2013 рік - тепер фонд очікує значення показника на позначці 2,2% і 2,1% відповідно.

ВВП Японії поточного року може зрости на 2,2%, наступного року темпи зростання економіки країни сповільняться до 1,2%. Показник на поточний рік знижено на 0,2 п.п., на майбутній рік - на 0,3 п.п.

ВВП єврозони в поточному році, за оцінкою фонду, скоротиться на 0,4% (раніше очікувалося зменшення на 0,3%), а в 2013 році зростання ВВП регіону становитиме 0,2% замість очікуваного в липні підвищення на 0,7%.

Найбільша економіка Європи - Німеччини - в 2012 році, на думку експертів Фонду, може зрости на 0,9%, хоча раніше очікувалося зростання на 1%. Прогноз на 2013 рік знижений на 0,5 п.п.. - до зростання на 0,9%.

Згідно з новим прогнозом, в поточному році інфляція в розвинених країнах може сповільнитися до 1,9% з пікового значення в 2011 році в 2,7%. При цьому в липні очікувалося, що показник інфляції в розвинених країнах в поточному році буде вище і складе 2%.

Прогноз по інфляції в країнах, що розвиваються на 2012 рік знижено на 0,2 процентного пункту - до 6,1% проти 7,2% в 2011 році, зокрема, МВФ погіршив очікування щодо зростання економіки Росії на 2012-2013 роки на 0,3 і 0,1 процентного пункту порівняно з липневими прогнозом - до 3,7% і 3,8% відповідно.

Новий прогноз МВФ щодо зростання економіки СНД на 2012 рік становить 4%, що на 0,1 відсоткового пункту гірше липневого. У 2013 році МВФ чекає на підвищення ВВП країн СНД на 4,1%, не змінивши, таким чином, колишніх прогнозів: "Зростання внутрішнього попиту, який підтримує поточний фінансовий курс влади (...) дозволить збільшуватися ВВП в 2012-2013 роках. Водночас, темпи збільшення економік в ряді інших держав-експортерів регіону сповільняться, переважно через поточної ситуації в енергетичному секторі", - зазначають аналітики Фонду

"Головне питання зараз в тому, чи проходить світова економіка лише черговий етап "турбулентності", чи поточне уповільнення темпів матиме тривалий характер. Відповідь на це питання залежить від дій європейських та американських політиків щодо подолання короткострокових економічних труднощів", ​​- цитує документ РІА "Новости".