Сьогодні у програмі «Гроші» покажуть розслідування , за яке жорстоко побили журналіста
15:51, 10 жовтня 2012Суспільство
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Сьогодні о 22.20 в програмі «Гроші» на телеканалі 1+1 ви побачите скандальне розслідування про незаконні земельні оборудки в Вишгороді, яке намагались не допустити в ефір.
"Гроші" випустят сюжет, через який побили журналіста
"Фігуранти земельних афер пішли на злочин – побили журналіста програми «Гроші» Дмитра Волкова, але сьогодні ми покажемо цей сюжет", - повідомляють автори.
Програма «Гроші» розповість про масштаби земельних махінацій у Вишгороді, про те, хто за ними стоїть, а також, хто може бути замовником побиття журналіста.
Саме через це розслідування журналіста програми «Гроші» 26 вересня жорстоко побили двоє невідомих. Вони погрожували Дмитру та вимагали, аби він більше не їздив до Вишгорода.
Як ми повідомляли раніше, телеканал 1+1 оголосив винагороду у розмірі один мільйон гривень за інформацію про нападників на журналіста Дмитра Волкова.
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