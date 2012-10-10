Львівські науковці також вийшли на протест

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 150 представників профспілок понад 10 організацій, які належать до НАН України.

Учасники тримали плакати і транспаранти з написами: „Нація без науки – нація без майбутнього”, „Наука голодує – держава занепадає”, „НАН України – належне фінансування”, „Чи потрібна неукам наука?”, „Вимагаємо передбачити видатки за КПКВ №651030 на фонд оплати праці у розмірі 2427,2 млн грн”, „Урядовці, дайте гроші хоча б на зарплату і тепло!”, „Вимагаємо виконання положень протоколу, переговорів делегації профспілки і представників Кабінету Міністрів від 24 травня 2012 року”.

Науковці заявили, що уряд не виконує домовленостей, які були досягнуті в травні ц.р., про поступове підвищення державних витрат на діяльність академії, і, зокрема, заробітну плату її співробітників.

„Наступного року всім бюджетникам буде збільшена зарплата на 18%, а виділили на це лише 5%. Доведеться звільнити понад 7 тисяч працівників. Звичайно, це торкнеться і Львова”, – заявив один з організаторів акції, голова Львівської організації профспілки працівників НАНУ Богдан Долішній.

Після озвучення своїх вимог, представники пікетуючих передали львівському губернатору.

Б.Долішній заявив, що в облдержадміністрації його запевнили, що вимоги науковців будуть передані Президенту України.

„У випадку відсутності реагування на наші вимоги ми продовжимо свою акцію протесту 24 жовтня біля Львівської ОДА”, - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Профспілка науковців Національної академії наук України прийняла рішення провести 10 жовтня пікетування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента та обласних державних організацій у регіональних наукових центрах з вимогою збільшення фінансування наукової сфери.

Як повідомив голова профспілки працівників НАН України Анатолій Широков, проведення акції підтримали усі регіональні організації профспілки - "у Північно-східному науковому центрі у Харкові, у Західному науковому центрі у Львові, у Південному в Одесі. І навіть уже Севастополь."

Науковці вимагають від уряду виконання зобов'язань, взятих на себе 24 травня, після першої акції протесту, щодо фінансового забезпечення НАН у частині необхідного фонду оплати праці працівників науково-дослідних установ та організацій.