10 жовтня науковці знову прийдуть пікетувати Кабмін і АП

Профспілка науковців Національної академії наук України 10 жовтня пікетуватиме Кабінет міністрів України, Адміністрацію Президента та обласні державні організації у регіональних наукових центрах з вимогою збільшення фінансування наукової сфери.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова профспілки працівників НАН України Анатолій Широков.

"Проведення акції було підтримано всіма нашими регіональними організаціями профспілки - у Північно-східному науковому центрі у Харкові, у Західному науковому центрі у Львові, у Південному в Одесі. І навіть уже Севастополь. Усі люди, незважаючи на політичні уподобання, в цьому єдині", - сказав А.Широков.

За його словами, на науковців Донецька здійснюється тиск і перешкоджання участі в акції. "Профспілка, первинні організації, інститути відчувають тиск з боку владних структур", - додав він.

А.Широков повідомив, що науковці вимагають від уряду виконання зобов'язань, взятих на себе 24 травня, після першої акції протесту, щодо фінансового забезпечення НАН у частині необхідного фонду оплати праці працівників науково-дослідних установ та організацій.

"Найбільше завдання - це проект державного бюджету на 2013 рік і врахування в ньому бюджетного запиту НАН насамперед у частині забезпечення необхідного фонду оплати праці", - підкреслив голова профспілки.

"Дефіцит бюджетного фінансування позначається як на процесі наукових досліджень, так і на соціальному становищі працівників Академії наук. Розмір заробітної плати в академії має стійку тенденцію до зниження відносно аналогічного показника не лише у промисловості, але й у галузях економіки в цілому", - наголосив він.

Зокрема, згідно з наведеними А.Широковим даними, середньомісячна зарплата працівників наукових установ у 2007-2009 роках становила майже 137% відповідно до середньомісячної заробітної плати у економічному секторі, в 2010 році - 126%, а у 2012 році - 106%.

"Якщо посадові оклади бюджетників в 2012 році повинні зрости на 25,5%, то обсяг фінансування НАН України дозволяє вийти лише на 13,6%. Фактично під час кожного підвищення посадових окладів доводиться зменшувати встановлені нормативними документами доплати і надбавки обов'язкового та стимулюючого характеру та запроваджувати режим неповного робочого часу або відпустки без збереження заробітної плати. Ось такий "добробут" для науковців", - зазначив голова профспілки.

У свою чергу, академік, директор Інституту загальної енергетики Михайло Кулик додав, що ситуація із хронічним недофінансуванням галузі призводить до відтоку кращих науковців.

"Багато науковців подовжують свою діяльність за кордоном. Вони все рівно працюють на суспільство, на світову спільноту, але для прогресу України - вони втрачені. Ще більше втрачено з тими людьми, які пішли з наукової сфери у бізнес, до сфери послуг тощо... Зараз майже припинилося надходження молодих спеціалістів у науку. Ще більш складна ситуація у інститутах технологічного напряму", - підкреслив М.Кулик.