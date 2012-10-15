МЗС підтвердило викрадення української журналістки в Сирії

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«МЗС України та Посольство України в Сирії отримали інформацію щодо викрадення громадянки України, яка перебувала в цій країні. За даними, які ми отримали від міграційної служби Сирії, жінка, 1972 року народження, є громадянкою України, перетнула сирійській кордон 22 вересня цього року через міжнародний аеропорт Дамаска на запрошення однієї з громадських організацій», - сказав він.

О.Дикусаров повідомив, що, за інформацією, отриманою від знімальної групи одного з російських телеканалів, з яким громадянка України останнім часом працювала як перекладач, упродовж 12-13 жовтня вона декілька разів виходила на зв'язок. У телефонному режимі українка підтвердила факт свого викрадення 9 жовтня в районі населеного пункту провінції Хомс та примусового утримання боєвиками основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання вільної сирійської армії. За її словами, умови утримання наразі задовільні. МЗС України та Посольство України в Сирії вживають всіх заходів з метою отримання додаткової інформацію про українку та її звільнення.

За словами О.Дикусарова, затримана громадянка України та її родичі до Посольства України в Сирії та МЗС України не зверталися.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 12 жовтня, подруга журналістки Дарина Мітіна повідомила, що А.Кочнєва була викрадена за 20 кілометрів від Хомса біля міста Ель-Кусейр.

За інформацією РІА «Новости», А.Кочнєва приїхала в Сирію після того, як у цій країні почався конфлікт. Там вона працювала на порталі Утро.ру і займалася супроводом журналістів, що приїжджали до Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми "Йорданський клуб".

А.Кочнєва співпрацювала з багатьма російськими ЗМІ, зокрема НТВ, РЕН ТБ і Russia Today, але на момент викрадання не входила до знімальної групи будь-якого з цих каналів.

Місто Ель-Кусейр розташоване поблизу північно-східного кордону Лівану. Упродовж останнього тижня в цьому прикордонному районі йдуть запеклі бої між урядовими військами і бойовиками ССА.

У Сирії вже більш як півтора роки не припиняється конфлікт, жертвами якого стали, за даними ООН, понад 20 тисяч людей. Влада Сирії заявляє, що зустрічається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.