Викрадена в Сирії журналістка - громадянка України

Викрадена в Сирії журналістка Анхар Кочнєва є громадянкою України, повідомив РІА «Новости» прес-аташе посольства РФ в Дамаску Сергій Марков.

«Російське посольство з'ясувало, що вона є громадянкою України. Акредитації ЗМІ вона тут не мала», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що журналістка є громадянкою РФ.

За словами дипломата, "проте російське посольство в тісній співпраці з місцевою владою та з українським посольством займається з'ясуванням обставин її зникнення".

У п'ятницю, 12 жовтня, подруга А.Кочнєвої Дарина Мітіна повідомила, що А.Кочнєва була викрадена за 20 кілометрів від Хомса біля міста Ель-Кусейр.

За інформацією РІА «Новости», А.Кочнєва приїхала в Сирію після того, як у цій країні почався конфлікт. Там вона працювала на порталі Утро.ру і займалася супроводом журналістів, що приїжджали до Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми "Йорданський клуб".

А.Кочнєва співпрацювала з багатьма російськими ЗМІ, зокрема НТВ, РЕН ТБ і Russia Today, але на момент викрадання не входила до знімальної групи будь-якого з цих каналів.

Як повідомив сирійський колега журналістки Назір Саїді, А.Кочнєва виходила у п'ятницю на зв'язок.

«Анхар телефонувала сьогодні вдень у готель в Дамаску і хотіла зв'язатися із знімальною групою, яка проживає в ньому , проте зв'язок обірвався. Вдруге вона не перетелефонувала», - сказав Н.Саїді, який, як і А.Кочнєва, займається супроводом російських журналістів, які висвітлюють події в Сирії.

Місто Ель-Кусайр розташоване поблизу північно-східного кордону Лівану. Протягом останнього тижня в цьому прикордонному районі йдуть запеклі бої між урядовими військами і Вільною сирійською армією.

У Сирії вже більш як півтора роки не припиняється конфлікт, жертвами якого стали, за даними ООН, понад 20 тисяч людей. Влада Сирії заявляє, що зустрічається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.