Адвокат розповів, чим Мазурок займався в день убивства в «Каравані»

Про це газеті "Сегодня" розповів адвокат Лаврентій Кухалейшвілі.

«Моя клієнтка стверджує, що людина на відео з «Каравану» і її чоловік - це різні люди. Сама міліція казала, що підозрюваному 25-30 років, а Ярославу 38 років. На відеозапису розстрілу пропадає 20 секунд запису. Питання: що робилося в цей час?", - говорить він.

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Сам адвокат наполягає на тому, що у версії міліції про причетність Ярослава Мазурка до вбивства є декілька нестиковок.

«Дії стрільця дуже професійні. Але Ярослав в армії не служив, не має спецпідготовки. У нього хронічний поліартрит, це захворювання суглобів. Були моменти, коли він не міг піднятися з ліжка. Твердження, що він служив в Узбекистані - неправда. Він 74 року народження, в армію його б брали в 1992 році, вже тоді він не міг служити за межами України», - говорить Кухалейшвілі.

Також адвокат звертає увагу, що за пару днів провести експертизу ДНК неможливо - на це потрібно 2-4 тижні.

«А біологічний матеріал для аналізу з квартири Мазурка взяли на наступний день після заяви міністра про те, що стріляв Мазурок. І обшук провели на наступний день. Що вони могли вилучити на місці злочину теж незрозуміло. Там не залишилося його слідів крові, а кепку, як слід з відео, злочинець тільки що купив в магазині. Там і волосся навіть могло не залишитися», - говорить адвокат.

У день вбивства в «Каравані» Ярослав Мазурок, за словами адвоката, повернувся з роботи (він працював штукатуром) близько 21.00.

«Дружина каже, що він поводився, як звичайно, повечеряв, пограв в шахи на комп'ютері. Погодився на наступний ранок з'їздити за молоком до тітки на лівий берег. Вранці коли Людмила прокинулася, його вже не було, а молоко стояло в холодильнику. Мобільний теж залишився в квартирі. Дзвонила його мама, і Людмила залишила чоловікові записку з проханням передзвонити їй. Мама говорила з ним 27-го, і нічого підозрілого не помітила. З того часу дружина його не бачила, і де він не знає», - говорить адвокат.

Також Кухалейшвілі впевнений, що земляки з Кам'янки-Бузької могли просто не впізнати Ярослава - він там не живе вже 17 років, за ці роки він сильно змінився, а приїжджав в гості рідко.