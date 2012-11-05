МВС у жовтні купило патронів на 14 мільйонів

Міністерство внутрішніх справ України в жовтні за результатами тендерів уклало низку угод на придбання зброї та різного устаткування на загальну суму 23,70 млн грн.

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Придбано понад 7 млн патронів для пістолетів Макарова по 1,98 грн за штуку, більше 5 тис. гумових кийків по 110 грн, чохли для наручників, балончиків та кийків для 10,6 тис. міліціонерів, та інше устаткування.

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Понад половину суми за пістолетні патрони отримає підприємство «Луганський патронний завод» – 14,14 млн грн. Основними акціонерами заводу є кіпрські компанії Лараiк Холдiнгз Лiмiтед (Laraik Holdings Limited), Трiстфорд Ентерпрайзiс Лiмiтед (Triestford Enterprises Limited), Верхалт Холдiнгс Лiмiтед (Verhalt Holdings Limited), Перiнхар Холдiнгс Лiмiтед (Perinhar Holdings Limited).

До кінця 2010 року основним власником заводу була компанія «Брінкфорд», яка належить народному депутату Давиду Жванії. Після переходу Д.Жванії з опозиції до владної коаліції в 2010 році «Луганський патронний завод» отримав державні підряди щонайменше на 23,78 млн грн. В 2008-2009 роках завод мав державних замовлень на 6,27 млн грн.

Також підряди отримали ТОВ «ВП «Компанія ДіСі» (2,47 млн грн.), ТОВ НВП «Еколог» (2,41 млн грн.), ПВП «Технолог» (3,42 млн грн.), ТОВ «Імідж Д» (0,97 млн грн.), ТОВ «Лабораторія прикладної хімії» (0,28 млн грн.).