У міліції заявляють, що закупівля водометів у них планова, а не передвиборна

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав начальник управління масових і спортивних заходів департаменту громадської безпеки МВС України Олег Матвєйцов, коментуючи відповідні публікації в ЗМІ.

"Наскільки мені відомо, ці закупівлі проводилися до Євро-2012. Але річ у тому, що йдуть певні процедури – й гроші трохи пізніше надійшли, тому й закупівлі проходять у цей період", - зазначив він.

О.Матвєйцов підкреслив, що закупівля водометів планова, не стосується виборів і пов'язана з оснащенням новою технікою підрозділів органів внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Вісника державних закупівель", Міністерство внутрішніх справ України 9-27 серпня за результатами тендерів уклало низку угод на придбання обладнання і спеціальних автомобілів на 60,90 млн грн.

Зокрема, 53 млн грн направлено на закупівлю автомобілів спецпризначення, які мають бути поставлені МВС до кінця жовтня, коли в Україні повинні пройти парламентські вибори. Це 54 задньопривідних кросовера Ssang Yong Rexton по 260 тис. грн, обладнаних радіостанціями Vertex VX-2100, системою супутникового позиціонування типу Дрозд-М1, відеокамерами й відеореєстраторами Smarty і мобільними комп'ютерами. Аналогічним устаткуванням мають бути обладнані 20 автобусів «Богдан» А202.10 і вісім автобусів ПАЗ 4234, придбані по 400 тис. грн для перевезення бійців МВС.

Також придбано шість водометних автомобілів на базі КамАЗ по 2,45 млн грн, 20 автобусів ПАЗ 4234 для перевезення затриманих і ув’язнених по 599 тис. грн і п'ять автозаків на базі ГАЗ-3302 по 218 тис. грн.

Міліція також придбала 4800 протиударних щитів по 594 грн/од, таку ж кількість комплектів для захисту рук і ніг по 651 грн і тисячу загороджувальних металевих турнікетів по 3570 грн/од. Із цих турнікетів довжиною 1,5 м і висотою 1,3 м можна монтувати мобільні бар'єри в місцях великого скупчення людей.

Як зазначав сайт "Наші гроші" 3 вересня, в липні ц.р. військова частина 3078 внутрішніх військ МВС придбала військового обладнання на 105,86 млн грн. Цю закупівлю мотивували підготовкою внутрішніх військ до забезпечення охорони громадського порядку під час Євро-2012.

Нагадаємо, Чемпіонат Європи з футболу проходив в Україні до 1 липня.