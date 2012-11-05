Будівлю ЦВК охороняють 400 «беркутівців»
10:54, 05 листопада 2012Суспільство
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Будівлю Центральної виборчої комісії, біля якої опозиція проводить акцію протесту проти фальсифікації виборів, охороняє близько 400 співробітників «Беркуту».
Беркут просить громадян розійтися
Як передає кореспондент УНІАН, спеціальні підрозділи знаходяться за залізною огорожею, за якою біля пам’ятника Лесі України відбувається кількатисячний мітинг опозиційних сил.
Одночасно у гучномовець повідомляється про те, що мітинг не санкціонований, у зв’язку з чим громадян просять розійтися.
Водночас всередині будівлі ЦВК, як і раніше, охорону здійснюють співробітники МВС, Управління державної охорони та СБУ.
До приміщення ЦВК можуть потрапити лише співробітники, члени окружних виборчих комісій та журналісти, акредитовані в Центральній виборчій комісії.
До ЦВК також прийшли декілька депутатів з фракції «БЮТ-«Батьківщина».
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