Будівлю ЦВК охороняють 400 «беркутівців»

Як передає кореспондент УНІАН, спеціальні підрозділи знаходяться за залізною огорожею, за якою біля пам’ятника Лесі України відбувається кількатисячний мітинг опозиційних сил.

Одночасно у гучномовець повідомляється про те, що мітинг не санкціонований, у зв’язку з чим громадян просять розійтися.

Водночас всередині будівлі ЦВК, як і раніше, охорону здійснюють співробітники МВС, Управління державної охорони та СБУ.

До приміщення ЦВК можуть потрапити лише співробітники, члени окружних виборчих комісій та журналісти, акредитовані в Центральній виборчій комісії.

До ЦВК також прийшли декілька депутатів з фракції «БЮТ-«Батьківщина».