Міліція обіцяє не чіпати мітингувальників під ЦВК, якщо не буде провокацій
Судові виконавці попередили учасників мітингу біля ЦВК про незаконність проведення масових акцій.
Судові виконавці попередили прихильників опозиції, які зібралися на мітинг біля Центральної виборчої комісії, про незаконність проведення масових акцій.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Києві.
"Судові виконавці попередили присутніх про незаконність проведення акції, співробітники міліції забезпечують охорону громадського порядку", - сказали у ВЗГ.
За інформацією міліції, біля ЦВК перебуває декілька сотень мітингувальників.
У главку підкреслили, що ніяких дій по відношенню до мітингувальників співробітники міліції чинити не мають наміру, якщо не буде ніяких провокаційних дій.
"Хай перебувають, але якщо будуть провокації, тоді ми втручатимемося", - сказали в столичній міліції.
Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення будь-яких масових заходів, окрім державних, до 12 листопада.