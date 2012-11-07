Щоб встановити особу небіжчика, схожого на Мазурка, МВС призначило 10 експертиз

Для встановлення особи загиблого чоловіка, зовні схожого на підозрюваного у вбивстві охоронців у ТРЦ «Караван» Ярослава Мазурка, призначено близько 10 експертиз.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС.

За даними міністерства, наразі вже завершено огляд місця події. За попередніми висновками, вбачаються наявні характерні ознаки, які мають місце при самогубстві. Смерть чоловіка настала внаслідок вогнепального поранення в область скроні, йдеться в повідомленні.

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«Зважаючи на те, що у ЗМІ з’являється багато інформації, у тому числі й недостовірної, стосовно цієї події, МВС наголошує на тому, що робити остаточні висновки можливо лише після проведення відповідних експертиз, яких призначено близько 10, основна з них ДНК-експертиза для встановлення загиблої особи», - підкреслили в міністерстві.

У Головному управлінні МВС Києва також додали, що «задля встановлення, чи є причиною смерті цієї людини вбивство або самогубство, проводиться ряд експертиз (хімічна експертиза, дактилоскопічна експертиза) та ряд криміналістичних, спеціальних експертних досліджень»

Також у міліції зазначили, що з приводу виявлення тіла чоловіка, схожого на розшукуваного Я.Мазурка, протягом дня в засобах масової інформації з’являються різні версії щодо обставин його смерті.

Керівництво столичної міліції звертається до працівників ЗМІ та дописувачів Інтернет-видань з проханням не поширювати передчасних суб’єктивних необґрунтованих припущень, а використовувати інформацію виключно з офіційних джерел.

Також у МВС пообіцяли після проведення усього необхідного об’єму роботи по цій справі надати офіційну інформацію з подробицями та відповісти на всі питання ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, «тіло чоловіка, схожого на підозрюваного у вбивстві охоронців у торговому центрі, знайдено 7 листопада в Києві. За попередніми висновками причина смерті – самогубство».

Як зазначається в повідомленні, «про те, що знайдено мертву людину, міліцію повідомив киянин, який вранці вигулював собаку. На місце негайно виїхала слідча-оперативна група, яка констатувала нещодавню смерть чоловіка, ззовні схожого на Мазурка, який помер від вогнепального поранення. В одязі знаходився паспорт на ім’я Я.Мазурка та поруч виявлено зброю».

Довідка УНІАН. 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив. Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, на ім'я Ярослав Мазурок.