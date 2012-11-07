МВС: В одязі трупа знайшли паспорт Мазурка, а поруч - пістолет

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, зазначивши, що поруч було знайдено вогнепальну зброю – пістолет.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, «тіло чоловіка, схожого на підозрюваного у вбивстві охоронців у торговому центрі, знайдено 7 листопада в Києві. За попередніми висновками причина смерті – самогубство».

Як зазначається в повідомленні, «про те, що знайдено мертву людину, міліцію повідомив киянин, який вранці вигулював собаку. На місце негайно виїхала слідча-оперативна група, яка констатувала нещодавню смерть чоловіка, ззовні схожого на Мазурка, який помер від вогнепального поранення. В одязі знаходився паспорт та поруч виявлено зброю».

За даними МВС, зараз на місці працюють експерти та оперативні працівники, які намагаються з’ясувати, де переховувався чоловік. Призначено ДНК-експертизи, щоб достовірно з’ясувати, чи є знайдена людина Я.Мазурком.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив. Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, на ім'я Ярослав Мазурок.