На Нью-Йорк насувається новий ураган
До північно-східного узбережжя США наближається новий ураган - "Афіна".
За прогнозами синоптиків, через кілька годин розпочнуться дощі зі снігом, снігопади і сильний вітер.
Влада Нью-Йорка закликала жителів узбережних районів виїхати подалі від океану.
У Нью-Йорку та штаті Нью-Джерсі скасовані майже 1200 авіарейсів.
Під вагою мокрого снігу можуть зламатися дерева, обірватися електродроти.
В Атлантік-сіті вже пішов сніг.
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Очікується, що на південному сході Нью-Йорка, на сході Пенсільванії і на північному заході Нью-Джерсі висота сніжного покриву може досягти шести сантиметрів.
Нью-Йорк і штат Нью-Джерсі ще не оговталися після урагану "Сенді", який забрав життя понад 110 людей, зазначає Радіо Свобода. Досі десятки тисяч людей залишаються в утеплених сховищах.