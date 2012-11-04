900 тисяч жителів Нью-Йорка сидять без світла

Подачу електрики відновлено в усіх районах Манхеттену, центру Нью-Йорка повернули його сяючий вигляд, повідомляє РІА «Новости».

П'ять діб нижній Манхеттен, починаючи з 34-ї вулиці, залишався без електрики, опалення, гарячої води і виглядав наче залишений його мешканцями. Тут не працювали магазини, ресторани, і досі в районі не налагоджено регулярне транспортне сполучення.

У 8-мільйонному Нью-Йорку, на який прийшовся епіцентр урагану "Сенді", без електрики залишаються ще 900 тисяч жителів Брукліну, Квінсу і Стетен-Айленду.

Число жертв урагану в Нью-Йорку досягло 42 осіб, повідомив у суботу у своєму зверненні до жителів мер міста Майкл Блумберг. Він оголосив, що місто відновлюється після стихії, і у понеділок діти міста підуть до школи після тижневої перерви.

Поки не вдалося повністю відновити роботу метрополітену і приміських електричок, які перевозять щодня 5,5 мільйона осіб. За словами М.Блумберга, підземний транспорт відновив 80% своєї звичайної пропускної спроможності. Керівництво метрополітену вважає, що "Сенді" завдав найбільшого збитку нью-йоркській підземці за всі 108 років її існування.