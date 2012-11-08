Завершено ремонт ще трьох кораблів ВМС

А саме – судна розмагнічування “Балта”, морського буксиру “Корець” і водолазного катера “Токмак”, заявив командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Юрій Ільїн 6 листопада 2012 року під час наради у Севастополі.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

Заслухавши доповіді керівників профільних управлінь і служб, а також командирів з’єднань і об’єднань, командувач поставив завдання щодо планової реалізації заходів з відновлення технічної готовності бойового ядра корабельного складу.

Віце-адмірал Ю.Ільїн підкреслив, що виконання зазначених планових заходів стало можливим за рахунок виділення відповідного фінансового ресурсу.

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У МОУ зазначають, що 2012 рік став рекордним з точки зору ремонту бойового складу вітчизняного флоту: загалом на ремонт стали близько 20 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення ВМС, багато з яких не ремонтувалися багато років.

За інформацією міністра оборони України Дмитра Саламатіна, планові ремонти кораблів ВМС ЗС України буде завершено у листопаді-грудні 2012 року. Зокрема, 23 жовтня закінчився комплексний ремонт бойового корабля “Переяслав” на “Чорноморському суднобудівному заводі”.