Азаров: неможливо будувати військові кораблі як у СРСР

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам прем'єр-міністр України Микола Азаров під час робочого візиту в Миколаївську область.

«Усе, що можна виробляти в Україні, постачати з України, постачатиметься з України», - сказав М.Азаров, відповідаючи на запитання про те, чи оголошуватимуться тендери на закупівлю обладнання для корветів, особливо, озброєння. «Якщо в нас цього не вироблятимуть, купуватимемо за кордоном», - додав він.

М.Азаров також зазначив, що зараз забезпечити комплектацію всім необхідним на 100% такої складної одиниці, як корабель, не можна. «Виходитимемо з того, щоб максимально забезпечити комплектацію всім необхідним на наших заводах. Ви згадуєте радянський час, коли все абсолютно було на підприємствах Радянського Союзу. Багато чого загублено і зараз такої можливості немає. Але ми до цього йдемо», - додав прем'єр.

Також як повідомляє прес-служба Чорноморського суднобудівного заводу, посилаючись на слова генерального директора Валерія Калашникова, при будівництві першого українського корвета (головного корабля серії) «Володимир Великий» більша частина обладнання, що постачається, припадає на частку українських постачальників.

«При будівництві головного корабля серії українських виробників і постачальників припадає на частку 72% робіт, на іноземних — 28%», - сказав В.Калашников.

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Він нагадав, що перший корабель цієї серії проекту 58250 був закладений у травні 2011 року на ЧСЗ і дістав назву «Володимир Великий». Розробником проекту виступило казенне підприємство «Дослідницько-проектний центр кораблебудування» (м. Миколаїв).

«До кінця року підприємство планує вийти на графік будівництва корвета. Таких фахівців з різних напрямків, які мають досвід у будівництві кораблів і суден різних класів і призначень, немає ні на жодному суднобудівному підприємстві в Україні. Перші два блоки первістка українського військового кораблебудування вже виготовлено», - повідомив В.Калашников.

Під час робочого візиту до Миколаєва прем'єр-міністр також ознайомився з ходом ремонту кораблів ВМС України: «Костянтин Ольшанський», «Придніпров'я», «Переяслав».

«Стосовно ремонту трьох кораблів ВМС, можу сказати, що на «Переяславі» комплексний ремонт практично закінчено, плануємо цього тижня спускати на воду. А роботи на «Придніпров'ї» і «Костянтині Ольшанському» йдуть згідно з графіком. Відремонтовані кораблі передамо українським Військово-морських силам вчасно», - інформував гостей генеральний директор ЧСЗ.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Чорноморський суднобудівний завод» - одна з найбільших верфей України. 90,25% акцій ЧСЗ належить ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», який наприкінці 2007 року придбав цей пакет акцій у ВАТ «Судмашпром» (Миколаїв) на умовах узгодженого з ФДМУ і Антимонопольним комітетом договору купівлі-продажу. Міноритарним акціонером підприємства є держава.