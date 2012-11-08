Соціологи пояснили і успіх комуністів, і провал Королевської
Експерти вважають, що новообрана Верховна Рада відрізнятиметься від Верховної Ради нинішнього, шостого скликання вищим рівнем конфліктності та нижчим рівнем керованості.
Як передає кореспондент УНІАН, про це директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна повідомила на прес-конференції на тему: «Уточнення результатів Національного Екзит-Полу'2012», презентуючи експертне опитування.
За її словами, фонд з 31 жовтня по 5 листопада провів опитування 18 експертів.
Відповідно до результатів опитування, основною причиною стабільної підтримки Партії регіонів майже третиною виборців більшість експертів вважає відсутність альтернативної політичної сили, яка б задовольняла виборців, що живуть на Сході та Півдні України.
Причинами більш високих результатів, які ВО «Батьківщина» отримала на виборах, порівняно з передвиборними рейтингами, експерти вбачають у прорахунках виборчої кампанії партії «УДАР Віталія Кличка», а також у відмові цієї партії чітко засвідчити свою приналежність до опозиції. Досить високий результат на виборах партії «УДАР», зазначила І. Бекешкіна, обумовлений, головним чином запитом суспільства на нові політичні сили, нові обличчя в політиці та харизматичних лідерів.
Водночас експерти вважають, що рівень підтримки КПУ свідчить не про відродження комуністичних ідей, а про зростання протестних настроїв на Сході України.
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Крім того, зазначила І.Бекешкіна, думки експертів розділилися щодо того, чи означає проходження у парламент ВО «Свободи» істотне збільшення кількості прихильників ідеології цієї партії: одні експерти вважають, що голосування за «Свободу» є насамперед виявом протесту проти дій влади, інші – що це свідчить, передовсім, про запит у суспільстві на радикальніші та активніші дії опозиції.
Партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!», на думку експертів, змогла стрімко набрати рейтинг на початку виборчої кампанії - в першу чергу завдяки інтенсивній рекламній кампанії. «Але потім вони не змогли якісно перетворити цю кількісну рекламу на якісний контент, і зосередженість на рекламі, непереконливість лідерів, воно призвело до падіння рейтингів і до втрати виборчого результату», - зауважила І.Бекешкіна.
За її словами, також більшість експертів назвали основною причиною провалу партії «Наша Україна» на парламентських виборах особу лідера партії, екс-Президента України Віктора Ющенка. «Певний шанс повернути у вищу лігу цю партію можна лише без Ющенка», - додала І.Бекешкіна.