Соціологи пояснили і успіх комуністів, і провал Королевської

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна повідомила на прес-конференції на тему: «Уточнення результатів Національного Екзит-Полу'2012», презентуючи експертне опитування.

За її словами, фонд з 31 жовтня по 5 листопада провів опитування 18 експертів.

Відповідно до результатів опитування, основною причиною стабільної підтримки Партії регіонів майже третиною виборців більшість експертів вважає відсутність альтернативної політичної сили, яка б задовольняла виборців, що живуть на Сході та Півдні України.

Причинами більш високих результатів, які ВО «Батьківщина» отримала на виборах, порівняно з передвиборними рейтингами, експерти вбачають у прорахунках виборчої кампанії партії «УДАР Віталія Кличка», а також у відмові цієї партії чітко засвідчити свою приналежність до опозиції. Досить високий результат на виборах партії «УДАР», зазначила І. Бекешкіна, обумовлений, головним чином запитом суспільства на нові політичні сили, нові обличчя в політиці та харизматичних лідерів.

Водночас експерти вважають, що рівень підтримки КПУ свідчить не про відродження комуністичних ідей, а про зростання протестних настроїв на Сході України.

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Крім того, зазначила І.Бекешкіна, думки експертів розділилися щодо того, чи означає проходження у парламент ВО «Свободи» істотне збільшення кількості прихильників ідеології цієї партії: одні експерти вважають, що голосування за «Свободу» є насамперед виявом протесту проти дій влади, інші – що це свідчить, передовсім, про запит у суспільстві на радикальніші та активніші дії опозиції.

Партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!», на думку експертів, змогла стрімко набрати рейтинг на початку виборчої кампанії - в першу чергу завдяки інтенсивній рекламній кампанії. «Але потім вони не змогли якісно перетворити цю кількісну рекламу на якісний контент, і зосередженість на рекламі, непереконливість лідерів, воно призвело до падіння рейтингів і до втрати виборчого результату», - зауважила І.Бекешкіна.

За її словами, також більшість експертів назвали основною причиною провалу партії «Наша Україна» на парламентських виборах особу лідера партії, екс-Президента України Віктора Ющенка. «Певний шанс повернути у вищу лігу цю партію можна лише без Ющенка», - додала І.Бекешкіна.