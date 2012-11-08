У Генічеську відновили водопостачання

Як повідомив кореспондентові УНІАН керівник комунального підприємства "Генічеське ВУВКГ" Петро Мальований, вчора, 7 листопада, після 15.00 в Генічеську розпочалися роботи з відновлення водопостачання міста.

"7 листопада, о 14:30 ми надали в РЕС гарантійного листа про реструктуризацію заборгованості, перерахували гроші за повторне підключення (562 грн) і зобов'язалися сплатити штраф. І о 15.00 на свердловини почала подаватися електроенергія", - повідомив П.Мальований.

Він також зазначив, що "це звичайна процедура, яку ми проходимо кожного місяця і завжди розраховуємося за електроенергію. Чому РЕС раптом вирішив відключити наші свердловини, для мене незрозуміло".

Водночас, за словами начальника водного господарства, ситуація продовжує залишатися напруженою і якщо депутати міськради не виділяти грошей Генічеському ВУВКГ для погашення різниці в тарифах для населення, на підприємство чекають чергові борги і повторні відключення.

П.Мальований наголосив, що Генічеська райдержадміністрація не має стосунку до відновлення водозабезпечення Генічеська.

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 листопада Райцентр Генічеськ у Херсонській області було відключено від водопостачання через борги місцевого міськводоканалу перед енергетиками. За даними мерії, заборгованість комунального підприємства за спожиту електроенергію становить 107,4 тис. грн.

Мер міста Олександр Пінаєв звернувся до жителів, пояснивши, що в ситуації, що склалася, винна більшість у міській раді. За його словами, виконкомом міськради забезпечив надходження 1,2 млн. грн до міського бюджету, проте "понад чотири місяців депутати міської ради за вказівкою керівництва Генічеської райдержадміністрації протиправно не ухвалюють рішення про розподіл цих коштів" зокрема для забезпечення роботи підприємства водопостачання.

Заступник голови РДА Андрій Євстратов назвав заяву О.Пінаєва абсурдною.

"Я розмовляв з новим начальником РЕС. Той повідомив, що Пінаєв, знаючи про загрозу відключення, навіть не зв'язувався з ним. І посувань в розрахунку за електроенергію не видно. Такий мер не має права керувати містом", - повідомив А.Євстратов.

А.Євстратов також повідомив, що голова РДА Сейтумер Німетуллаєв зв'язався з головою правління "Херсонобленерго" Ігорем Сафроновим і домовився про відновлення енергозабезпечення міських свердловин.