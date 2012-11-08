ЗМІ: Дружина Мазурка упізнала свого чоловіка у морзі

Людмила Мазурок впізнала свого чоловіка Ярослава у чоловікові, тіло якого з вогнепальним пораненням в голову знайшли 7 листопада вранці у лісопосадці біля Сирецького парку в Києві.

Про це ТСН повідомив дядько Я.Мазурка Володимир Торба.

Він розповів, що страшну новину йому щойно повідомила сама Людмила телефоном.

За його словами, Людмила Мазурок хоче, аби чоловіка поховали у Києві. Проте, коли можна буде його поховати, поки невідомо. Бо потрібно, аби завершились усі слідчі дії.

Матері Ярослава Галині Мазурок про результати упізнання поки не повідомляли, оскільки не знають, якою може бути реакція. До того ж є побоювання, що вона буде наполягати на тому, аби син був похований у рідному місті - Кам'янці-Бузькій на Львівщині.

Довідка УНІАН. 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив. Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, на ім'я Ярослав Мазурок.

За даними МВС України, «тіло чоловіка, схожого на підозрюваного у вбивстві охоронців у торговому центрі, знайдено 7 листопада в Києві. За попередніми висновками причина смерті – самогубство».

Як зазначається в повідомленні, «про те, що знайдено мертву людину, міліцію повідомив киянин, який вранці вигулював собаку. На місце негайно виїхала слідча-оперативна група, яка констатувала нещодавню смерть чоловіка, ззовні схожого на Мазурка, який помер від вогнепального поранення. В одязі знаходився паспорт на ім’я Я.Мазурка та поруч виявлено зброю».

За даними МВС, для встановлення особи загиблого чоловіка, зовні схожого на Я.Мазурка, призначено близько 10 експертиз.

За попередніми висновками, вбачаються наявні характерні ознаки, які мають місце при самогубстві. Смерть чоловіка настала внаслідок вогнепального поранення в область скроні, йдеться в повідомленні.

«Зважаючи на те, що у ЗМІ з’являється багато інформації, у тому числі й недостовірної, стосовно цієї події, МВС наголошує на тому, що робити остаточні висновки можливо лише після проведення відповідних експертиз, яких призначено близько 10, основна з них - ДНК-експертиза для встановлення загиблої особи», - підкреслили в міністерстві.

У Головному управлінні МВС Києва також додали, що «задля встановлення, чи є причиною смерті цієї людини вбивство або самогубство, проводиться ряд експертиз (хімічна експертиза, дактилоскопічна експертиза) та ряд криміналістичних, спеціальних експертних досліджень».