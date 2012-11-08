Суд відмовив «дніпропетровським терористам» у дорозслідуванні

Суд відхилив клопотання адвокатів щодо додаткового розслідування кримінальної справи дніпропетровських терористів, а також обвинувачуваного Віктора Сукачова на додаткове розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат Олександр Шишкін та В.Сукачов мотивували клопотання тиском під час проведення судового слідства. Відхиляючи клопотання, суддя районного Індустріального суду Вікторія Ігнатенко наголосила, що додаткове розслідування призначається судом тільки у випадках таких порушень, через які кримінальна справа не може розглядатися судом. За словами судді, таких порушень в ході досудового слідства не встановлено.

Суд також відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу щодо двох обвинувачуваних Льва Просвірніна та Дмитра Реви.

Суддя наголосила, що Л.Просвірнін і Д.Рева обвинувачуються у тяжких злочинах. Тож зміна запобіжного заходу не може забезпечити належного виконання процесуальних рішень.

Суд також відхилив клопотання адвокатів щодо слухання справи судом присяжних. За визначенням Індустріального суду суд присяжних, передбачений Конституцією України, не може бути призначений по кримінальних справах, які передбачають можливе покарання у вигляді довічного ув’язнення. У таких випадках, як підкреслила суддя В.Ігнатенко, кримінальну справу розглядає колегія із трьох професійних суддів.

Перше засідання суду по суті призначено на 27 листопада на 9.30 в Індустріальному районному суді Дніпропетровська.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Індустріальному районному суді Дніпропетровська під час попереднього розгляду справи дніпропетровських терористів адвокат обвинувачуваного у скоєнні терактів Віктора Сукачова Олександр Шишкін заявив клопотання суду щодо передачі кримінальної справи щодо його підзахисного та ще одного підозрюваного Віталія Федоряка на додаткове розслідування. Також адвокат В.Сукачова заявив клопотання, щоб справу розглядав суд присяжних.

27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України («терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб»).

1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня. В.Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

Затримані Віктор Сукачов, Віталій Федоряк, Лев Просвірнін і Дмитро Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.

24 жовтня Служба безпеки України завершила розслідування кримінальної справи за звинуваченням 4 громадян у вчиненні серії вибухів в Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.

Справа налічує 73 томи, під час досудового слідства допитано 300 свідків, проведено 228 експертиз.

Дніпропетровським терористам суд висунув обвинувачення за статтями 258, 27 Кримінального кодексу.