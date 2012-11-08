Акунін випускає новий роман про Ераста Фандоріна

Новий роман Бориса Акуніна про Ераста Фандоріна «Чорне місто» з'явиться на полицях книжкових магазинах 21 листопада, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт видавництва «Захаров».

Як сказано в анотації видавництва, «дія роману про Ераста Фандоріна відбувається напередодні Першої світової війни в Баку, прекрасному і страшному місті нафти, нуворишів, полум'яних терористів і східних розбійників. Цього разу великому сищикові дістався супротивник, перемогти якого, здається, неможливо».

Цикл романів про детектива Фандоріна почався в 1998 році з книги «Азазель».

Твори фандорінської серії перекладені більш ніж 30 мовами світу. Попередній роман «Весь світ театр» вийшов у 2009 році і в перший же день став абсолютним лідером продажу.

За задумом Б.Акуніна, окрім роману «Чорне місто» в серії ще має вийти збірка новел.