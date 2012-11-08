Акунін випускає новий роман про Ераста Фандоріна

19:24, 08 листопада 2012
Суспільство
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Незабаром у продажу з'явиться новий роман Акуніна про Ераста Фандоріна.

Роман Акуніна «Черный город»

Новий роман Бориса Акуніна про Ераста Фандоріна «Чорне місто» з'явиться на полицях книжкових магазинах 21 листопада, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт видавництва «Захаров».

Як сказано в анотації видавництва, «дія роману про Ераста Фандоріна відбувається напередодні Першої світової війни в Баку, прекрасному і страшному місті нафти, нуворишів, полум'яних терористів і східних розбійників. Цього разу великому сищикові дістався супротивник, перемогти якого, здається, неможливо».

Цикл романів про детектива Фандоріна почався в 1998 році з книги «Азазель».

Твори фандорінської серії перекладені більш ніж 30 мовами світу. Попередній роман «Весь світ театр» вийшов у 2009 році і в перший же день став абсолютним лідером продажу.

За задумом Б.Акуніна, окрім роману «Чорне місто» в серії ще має вийти збірка новел.

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