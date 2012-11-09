В Тернополі вимагають від Нафтогазу забезпечити місто газом для опалення

Голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда вимагає від Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” забезпечити ліміти газу для КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на рівні, який дозволяє забезпечити повноцінне опалення Тернополя.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної ради, про це йдеться у зверненні О. Кайди до голови правління НАК «Нафотгаз України» Євгена Бакуліна, надісланому сьогодні, 9 листопада.

У звернені вказано, що на адресу Тернопільської обласної ради надійшов лист від голови правління публічного акціонерного товариства «Тернопільміськгаз» В. Бобрівця щодо вимоги компанії «Нафтогаз України» обмежити для КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» подачу природного газу до визначених меж у зв’язку з понадлімітним його споживанням.

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«Аналіз фактичного використання газу означеним підприємством за 2011 рік та 10 місяців 2012 року свідчить, що обмеження споживання комунальним підприємством «Тернопільміськтеплокомуненерго» природного газу призведе до пониження температури у квартирах жителів багатоповерхових будинків з централізованим опаленням, а у період морозів – до виникнення аварійних ситуацій у мережі теплопостачання, що обумовить потребу додаткових коштів на її відновлення. Крім цього, зросте соціальна напруга в регіоні», – застерігає у зверненні О. Кайда.

Він також нагадав, що згідно з ст. 6 Закону України «Про теплопостачання» забороняється обмеження енергопостачання об’єктів у сфері теплопостачання в опалювальний період нижче технологічного мінімуму споживання природного газу, а у разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використаний природний газ та послуги з його транспортування газопостачальна організація має право обмежити споживання природного газу суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, для яких тарифи встановлені на економічно обґрунтованому рівні, до технологічного мінімуму споживання.

«Тарифи на теплову енергію та на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, які надає комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго», встановлені у розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. Тому підстав для обмеження споживання природного газу у комунальній сфері немає», – наголошує О. Кайда.

Він також вказує, що виділений на першу декаду листопада 2012 року місту Тернополю ліміт споживання природного газу (380 тис. куб. м) покриває фактичні витрати лише на 10% від потреби.

Відтак О. Кайда вимагає планові ліміти споживання газу комунальному підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго» встановлювати на рівні, не нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня підприємство «Тернопільміськгаз» обмежило газопостачання міста, в результаті чого третина міста залишилася без опалення та гарячої води.

17 жовтня міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що у місті вчасно не почали опалювати дитсадки, школи, лікарні та житловий фонд, оскільки Тернопіль, як і інші міста Західної України, не отримали лімітів на газ.