Українська мода фінішувала по-італійськи

Новації сезону: сукня у стилі Пікассо та балахони... Відмова від взуття та "обрізані" панчохи... Торби, баули та... пральні машини у якості аксесуарів. Фоторепортаж
В останній день показів “Ukrainian fashion week” останнє, що побачили українські модники і модниці – був потужний показ моделей італійських дизайнерів. Деякі з них – добре відомі не лише в Україні, отже зала була заповнена. Частину анонсованих італійських моделей раніше демонстрували Міла Йовович, Сінді Кроуфорд, Клаудіа Шиффер або були пошиті для принцеси Кентської, акторок Джини Лоллобриджиди, Клаудіі Кардинале, Дженніфер Лопес, Жаклін Біссе.
Ланчетті – серед інших і сукня, навіяна творчістю Пікассо
Італійці продемонстрували чудовий набір весільних і вечірніх суконь
І ось таких собі літніх чи навіть пляжних костюмів
А ще – спонсорську “модель”
І важко сказати, що присутнім модницям сподобалося більше – італійський одяг чи стрункі українські хлопці
Здивований був навіть Михаїл Воронін
А от Євген Рибчинський більше дрімав чи заговорював свою супутницю, ніж роздивлявся новинки у світі моди
Українські світські левиці перетворили зал показів на домашній зоопарк
Чоловічий погляд на моду: якщо українки не відступлять від італійських тенденцій, наступного літа усі ходитимуть у балахонах
...і з по-радянськи великими торбами
Боссоніж по вулицях, звісно, навряд змусить ходити хоч найвища мода
А ось такі панчохи можуть з`явитися вже цієї осені
Довгоочікувані метри – Весаче і Валентіно вразили простотою форм
Одного з італійських дизайнерів представила Ольга Сумська. За що Гаттіоні й запросив її до Італії
Текст та фото Дмитра Стаховського
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