Українська мода фінішувала по-італійськи

В останній день показів “Ukrainian fashion week” останнє, що побачили українські модники і модниці – був потужний показ моделей італійських дизайнерів. Деякі з них – добре відомі не лише в Україні, отже зала була заповнена. Частину анонсованих італійських моделей раніше демонстрували Міла Йовович, Сінді Кроуфорд, Клаудіа Шиффер або були пошиті для принцеси Кентської, акторок Джини Лоллобриджиди, Клаудіі Кардинале, Дженніфер Лопес, Жаклін Біссе.