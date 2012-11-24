Міліція почала розслідування смерті Яна Гельмана

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеського міськуправління міліції.

Як повідомлялося, Я.Гельман помер 17 листопада у реанімаційному відділенні Одеської міської лікарні №11 у результаті черепно-мозкової травми.

Водночас, депутат Одеської міськради Світлана Фабрикант оприлюднила висновок експертів обласного бюро судово-медичної експертизи про те, що перелом кісток склепіння черепу Я.Гельмана міг статися «унаслідок удару тупим, широким і пласким предметом, можливо, дошкою». За її словами, експерти вважають, що виявлені пошкодження не характерні для «падіння з висоти власного росту», про що сповістило керівництво Приморського РВВС міста.

Коментуючи раніше оприлюднену міліцією версію про отримання Я.Гельманом травми унаслідок «падіння з висоти власного росту», С.Фабрикант зазначила, що в облУВС грунтувалися «на висновках лікарів МКЛ №11, які проводили розтин тіла, а не судмедекспертів».

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Як повідомляв УНІАН, Я.Гельмана помер 17 листопада у реанімаційному відділенні лікарні у результаті закритої черепно-мозкової травми.

Про смерть Я.Гельмана дізналися його знайомі 21 листопада, коли їх запросили для впізнання тіла в обласному бюро судово-медичної експертизи.

Прокуратура Приморського району почала перевірку обставин його смерті у зв’язку з деякими фактами, що розкрилися, які пов’язані з можливою халатністю медиків, , що не надали своєчасну допомогу пацієнтові, якого було доставлено вночі машиною «швидкої допомоги» до міської лікарні №9.

Зокрема, з'ясувалося, що він був доставлений машиною «швидкої допомоги» до лікарню №9, де немає нейрохірургічного відділення, де б могли надати меддопомогу пацієнтові з черепно-мозковою травмою. Пізніше Я.Гельмана доставили до реанімаційного відділення міськлікарні № 11, де лікарі намагалися його врятувати. Проте він помер.

В Одеському міськУВС Одеси вважають, що причиною смерті Я.Гельмана стала закрита черепно-мозкова травма, одержана при падінні з висоти власного росту.

Нагадаємо, Я.Гельман - неодноразовий чемпіон СРСР з КВК, колишній художній керівник команди КВК «Джентльмени ОДУ» (Одеського державного університету), автор телевізійних проектів РТР «Городок», «Утрення почта» і співавтор лібрето до вистави «Хаджибей, або Любов до 3000 апельсинів» в Одеському театрі музкомедії.