Злочинці винесли 160 норкових шуб через дірку в підлозі

Як повідомила УНІАН начальник сектора зі зв'язків із громадськістю УМВС України у Сумській області Ельвіра Біганова, вранці 10 листопада до Зарічного райвідділу міліції м. Суми звернувся власник магазину «Хутра Люкс» із заявою про те, що з його магазина були вкрадені жіночі хутряні шуби. На місці події було встановлено, що крадіжка була здійснена шляхом пролому стіни з підвального приміщення, при цьому невідомі особи застосовували техніку для нейтралізації системи охорони і датчиків руху.

«Сума збитку достатньо велика. На сьогодні міліція встановила осіб, які були причетні до скоєння даного злочину, вживаються заходи з їх затримання», - розповіла Е.Біганова.

При цьому вона не змогла назвати кількість викрадених хутряних виробів і суму збитку, оскільки власник магазину, за її словами, був категорично проти розголошення цієї інформації.

«За фактом крадіжки розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка)», - підкреслила Е. Біганова.

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Вона також повідомила УНІАН, що інформація про велику крадіжку хутряних виробів досі не розголошувалася також на прохання оперативників, які вели розробку операції з пошуку злочинців.

За неофіційною інформацією, з приміщення, оснащеного сигналізацією і відеокамерами, було викрадено 160 норкових шуб. Злочинці були підготовлені технічно і не обмежені у часі. Вони проникли у підвал будинку, звідки прорубали дірку в підлозі приміщення магазина, через яку і проникли всередину. Відключивши сигналізацію і закривши всі камери спостереження, зловмисники викрали шуби.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня на вул. Харківській у Сумах невідомі розбили вітрину і за 40 секунд винесли з приміщення 13 шуб загальною вартістю 200 тис. грн, і встигли залишити магазин до прибуття служби охорони.