Продавця фальшивих доларів спіймали "на живця"

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, співробітники ДСБЕЗ Смілянського міськвідділу міліції отримали інформацію про те, що невідомий чоловік збуває фальшиві долари. Щоб затримати зловмисника правоохоронці розробили спецоперацію.

Під час проведення оперативної закупки, працівники міліції задокументували факт збуту та зберігання з метою збуту фальшивих стодоларових купюр, 22-річним раніше судимим жителем міста Сміла. Чоловік здійснював обмін фальшивої валюти просто на вулиці. В міліції затриманий розповів слідчим, що за короткий проміжок часу він здійснив обмін фальшивих купюр місцевим жителям у кількості 1100 доларів США. В квартирі затриманого, правоохоронці виявили та вилучили ще 800 фальшивих доларів.

Вилучені купюри, номіналом по 100 доларів, були направлені до науково дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення технічного дослідження. Спеціалісти дійшли висновку, що вилучені купюри фальшиві і були виготовленні підпільно.

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Як розповів затриманий, до нього звернулися малознайомі люди з проханням допомогти в обміні іноземної валюти на гривні. За допомогу обіцяли непоганий заробіток. Від них хлопець отримав 1900 доларів США і взявся до справи. У вечірній час, у центрі Сміли чоловік продавав всім бажаючим іноземну валюту по заниженому, порівняно з банківським, курсу.

Відносно затриманого, слідчим відділом Смілянського міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 ККУ (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів), зловмисник арештований.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Речові докази вилучені, ведеться слідство. Проводиться подальша перевірка на причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів на території області, також встановлюються всі фігуранти цієї справи.