17-річний хлопець друкував фальшиві гривні за методом з інтернету

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-офіцер Кременчуцького міського управління міліції Анна Васенко.

За її словами, останнім часом до міліції Кременчука почали надходити звернення від підприємців та жителів міста про збут невідомими особами підроблених грошей. Після тривалої роботи правоохоронцям вдалося вирахувати і затримати фальшивомонетників.

«На подив міліціонерів, винахідниками легкої наживи виявилася група юнаків 16-ти, 17-ти і 18-ти років. Один із затриманих, а саме 17-річний хлопець, був основним фігурантом у справі, особисто збував підроблені купюри в місті. Він дома, за допомогою оргтехніки, тривалий час виготовляв підроблені гроші. Інформацію про технологію виготовлення фальшивок він черпав з мережі Інтернет», - зазначила А.Васенко.

Як додав начальник карного розшуку Кременчуцького міського управління Сергій Джулай, збут грошей відбувався увечері в кіосках, маршрутних таксі та на ринках.

На даний час правоохоронцями вилучено з обігу близько сотні купюр різного номіналу на суму 7,5 тис. грн. Підозрілі гроші направлено на експертне дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС Полтавської області. Також вилучено комп'ютерну техніку, на якій друкувалися підробки.

«У ході роботи оперативники встановили, що в основному хлопець підробляв купюру номіналом 20 грн. Швидше за все, щоб не викликати підозри у тих, кому збувалися ці фальшиві папірці», - зазначив С.Джулай.

У міліції повідомили, що у другого затриманого також були вилучені фальшивки.

«Третій затриманий знав про порушення закону його друзями, але не повідомив про це в міліцію. Ми перевіряємо їх причетність до скоєння злочинів», - сказала А.Васенко.

За фактом злочину слідчим уже порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, збут підроблених грошей).