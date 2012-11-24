Юристи: Україні можуть загрожувати мільярдні штрафи від Газпрому

Претензії російського монополіста «Газпрому» до НАК «Нафтогаз України», за попередніми розрахунками, в 2012 році можуть досягти $ 2,7 млрд у випадку, якщо «Нафтогаз» імпортує лише 27 млрд куб. м, а не 33,28 млрд. куб. м (допустима мінімальна кількість газу, виходячи з чинного контракту). Тобто недобір може скласти 6,28 млрд. куб. м газу.

Про це пишуть експерт-юристи в статті для ZN.UA.

Що стосується можливих штрафів за недобір вже в наступному, 2013 році, то при скороченні імпорту газу до 24,5 млрд куб м (про що недавно оголосив міністр Бойко), штраф може скласти близько $ 3,8 млрд (при недоборі в 8.78 млрд. куб. м). Великі позовні претензії «Газпром» зможе пред'явити «Нафтогазу», якщо буде імпортовано тільки 20 млрд куб. м (такого розвитку подій не виключив заступник голови правління «Нафтогазу» Вадим Чупрун). У такому разі штраф загрожує в розмірі близько $ 5,7 млрд.

Сума можливого штрафу розрахована, виходячи з ціни $ 430 за 1 тис. куб. м газу.

Якщо такі плани (скорочення імпорту російського газу) будуть втілені в життя, то очевидно, що «Газпром» пред'явить «Нафтогазу» претензії щодо оплати невідібраного в 2013 році обсягу газу згідно з положенням контракту «бери або плати» (якщо тільки «Нафтогаз» і «Газпром» за взаємною згодою не врегулюють питання, пов'язані зі зменшенням обсягу відбору газу), резюмують юристи.

На тему: У Росії вже дорікають Україні за наміри купувати газ у Європі

Разом із тим, за словами експертів, в поточному році імпорт в Україну російського газу, за умови збереження темпів відбору газу на рівні хоча б 2011 року, може перевищити обсяг, який Україна повинна сплатити в будь-якому випадку - 33,28 млрд. куб. м (допустима мінімальна кількість газу, виходячи з чинного контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, укладеного між «Нафтогазом» і «Газпромом» 19 січня 2009 року).

Що автоматично знімає питання виставлення «Газпромом» штрафу «Нафтогазу». За даними Держстату, за підсумками дев'яти місяців в Україну імпортовано 24.6 млрд куб. м (причому призначеного як для «Нафтогазу», так і для компанії Ostchem Holding Limited).