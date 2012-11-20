У Росії вже дорікають Україні за наміри купляти газ в Європі

Україна хоче збільшити закупівлю газу в Європі за короткостроковими контрактами, що призведе до порушення чинного контракту з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це у вівторок, 20 листопада, під час Х Міжнародного форуму «Газ Росії – 2012» сказав президент Російського газового товариства Валерій Язєв.

«Законодавство України налаштовується на купівлю газу на біржах європейського газового ринку за короткостроковими контрактами. Це відповідає узятим Україною на себе зобов'язанням перед енергетичним співтовариством Південно-Східної Європи», - сказав В.Язєв.

Він відзначив, що минулого року Україна придбала 40 млрд кубометрів російського газу, цього року – 26 млрд куб. м, а в 2013 р. має намір закупити лише 20 млрд куб. м. До 5 млрд куб. м Україна має намір купувати на Заході, для чого перемкнула частину газотранспортних потужностей у реверсний режим, додав він.

«Зниження закупівель газу є порушенням нашого довгострокового контракту, підписаного до 2019 року. Ми у відносинах з Україною керуємося довгостроковими контрактами», - підкреслив В.Язєв.

Водночас він назвав торг України і РФ за ціною на газ нормальним процесом між продавцем і покупцем.

Окрім цього він підкреслив, що в рамках зони вільної торгівлі СНД Україна домагається доступу до російської ГТС для транспортування туркменського природного газу.

В.Язєв констатував, що Україна продовжує розвивати видобуток газу в Чорному морі і збільшує вугільну генерацію, а також розпочинає будівництва терміналу скрапленого природного газу.

Він підкреслив, що складна ситуація на західному ринку стимулює Росію до продажу газу в країнах АТР.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадима Чупруна, Україна в 2013 році планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі з Росії до 20 млрд куб. м.

З 1 листопада поточного року "Нафтогаз України" розпочав імпорт газу, що купується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється до України через Польщу.

За інформацією польської компанії Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на даному етапі на рівні близько 4 млн кубометрів на добу.

Раніше заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв заявляв, що «Газпром» розраховує, що Україна придбає цього року 40 млрд куб. м газу. Проте того самого дня міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко повідомив журналістів, що цей показник не перевищить 27 млрд кубометрів як цього, так і наступного року.

Нагадаємо, російська сторона раніше заявляла, що час для переговорів за обсягами закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний об'єм може бути змінено не пізніше, ніж за півроку до початку поставок. Таким чином, контрактна кількість газу на 2013 рік могла бути змінена у термін до 1 липня.

Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яке розповсюджується на 80% об'єму закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного об'єму на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна має сплатити не менш як 41,6 мільярда кубометрів газу.

Чинний довгостроковий контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає штрафні санкції у разі закупівлі газу нижче за мінімальний об'єм.