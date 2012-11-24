У Києві йде жалобна хода пам’яті жертв Голодомору - без політичних прапорів
14:54, 24 листопада 2012Суспільство
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У Києві розпочалася жалобна хода пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.
Люди рушили від станції метро "Арсенальна". Фото зі сторінки Ірини Славінської у Facebook
Як передає кореспондент УНІАН, колона вирушила від станції метро «Арсенальна» до меморіалу пам’яті жертв Голодомору.
Всього у ході беруть участь близько тисячі осіб.
На даний час серед них немає представників політичних сил. Також немає ніяких політичних прапорів. Учасники акції тримають у руках українські національні прапори з чорними стрічками. Також люди несуть квіти з жалобними стрічками, жалобні вінки, пшеничні колоски.
Перед початком акції її учасникам роздавали хліб, випечений на пожертви громадян, як символ пам’яті про Голодомор.
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