У Києві йде жалобна хода пам’яті жертв Голодомору - без політичних прапорів

Як передає кореспондент УНІАН, колона вирушила від станції метро «Арсенальна» до меморіалу пам’яті жертв Голодомору.

Всього у ході беруть участь близько тисячі осіб.

На даний час серед них немає представників політичних сил. Також немає ніяких політичних прапорів. Учасники акції тримають у руках українські національні прапори з чорними стрічками. Також люди несуть квіти з жалобними стрічками, жалобні вінки, пшеничні колоски.

Перед початком акції її учасникам роздавали хліб, випечений на пожертви громадян, як символ пам’яті про Голодомор.