"Свобода": психічно здорові українці повинні мати право на зброю

Про це повідомив заступник глави партії "Свобода" Андрій Мохник в ефірі телеканалу ICTV.

"Ні, ми не збираємося змінювати свою програму захисту українців. Ні, ми не збираємося перекваліфіковуватися в націонал-демократів, чи ще в когось. Ми українські націоналісти. Ми ведемо цю лінію", - зазначив він.

"Звісно, питання сучасності вони потребують певного коригування. Але, якщо ви побачите і зрівняєте нашу програму, і які корективи були внесені, то зокрема питання нелегальної еміграції", - уточнив Мохник, додавши, що для Харкова, наприклад, "є проблема в'єтнамців".

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Також політик уточнив, що в програмних ідеях партії залишиться пункт про те, що "психічно здорові українці мають мати змогу носити з собою вогнепальну зброю".

"Це я думаю нормальна річ, бо насправді сьогодні ми бачимо, з одного боку бандитів, які озброєні і ніхто їм не указ, а з іншого боку ми бачимо підрозділи міліції, які сьогодні здійснюють бандитські дії. В даному випадку українці залишилися сам на сам з тим свавіллям", - цитує Українська правда.

При цьому відповідаючи на питання, чому саме вогнепальну, "свободівець" уточнив: "Тому що травматична зброя у багатьох випадках набагато небезпечніша, ніж вогнепальна… Фахівці кажуть".