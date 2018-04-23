Гайтана: То я вважаю, що я заміж хочу, то – в жодному разі!

На запитання УНІАН відповіла співачка Гайтана

ПІСНЯ МЕНІ ПОТРІБНА ДЛЯ ТОГО, ЩОБ Я ЇЇ ДУЖЕ ЛЮБИЛА Ваше ім`я Гайтана означає “сильна і велика”. Ви завжди себе такою відчуваєте? Ні, не завжди. Іноді я відчуваю себе сильною, іноді такою маленькою і слабкою-слабкою (сміється).

Пам`ятайте, як за допомогою вокалу заробили свої перші гроші?

Я почала співати в 12 років у вокальному ансамблі “Альтана”. З групою ми заробляли гроші. Ми співали з Володимиром Бистряковим, озвучували мультики. Але відчуття, коли мені дали мої перші сто доларів – це було дуже несподівано. Я виступала на заході навчальних закладів. Там вручали якісь грамоти, вітали. І я вийшла, заспівала пісню від свого жіночого економічного ліцею, і в залі знайшлася людина (він не знав, що я співаю, люблю співати), власник якоїсь польської фірми, і вирішив мені подарувати 100 доларів просто за те, що я заспівала. Це було так офіційно, але дуже несподівано. Я не могла подумати, що мені дадуть гроші за мій спів. Далі вже були концерти, я почала себе відчувати як співачка – виступи, сукні. Але саме той момент мені чомусь запам`ятався більше за все.

Як до Вас прийшла популярність? Ви її на собі відчули? Якось я їхала на велосипеді і мене наздогнала міліцейська машина. Я не могла зрозуміти, що ж я такого порушила? А вони під`їхали і кажуть: “Гайтано, пробачте, можна автограф?” Це було лише кілька років тому...

Як традиційно проходить день співачки?

Наприклад, сьогодні мені сказали, що з 12-ї у мене п`ять інтерв`ю, потім буде зйомка, потім примірка костюмів для журналу “Elle”. Це мій список на сьогодні. З 12-ї і до 6-ї вечора маю певні справи. О 8-й годині у мене студія. Я готуюся до нового альбому. Тому ввечері їду на студію, щоб подивитися нові пісні, поспівати, відкоригувати. І о пів на десяту маю подивитися фотосесію. Сьогодні виступів немає. Завтра у мене ввечері концерт. Післязавтра я відлітаю до Туреччини. Загалом, день співачки зазвичай суєтний, але цікавий, творчий.

Ви згадали про запис нового альбому. Як проходить підготовка? На якому етапі? Вже визначені всі пісні, але поки що немає назви альбому. На даному етапі я наспівую тексти, потім слухаю їх удома, розумію, що хочеться зробити інакше. Можливо, якесь слово заспівати по-іншому. У приспіві додати кілька голосів, щоб це звучало цікавіше. Деталі, прикраси. Я дуже люблю красу музики і над кожною піснею працюю дуже ретельно. Пісня – це для мене не черговий крок на шляху до популярності. Мені потрібна пісня для того, щоб я її дуже любила. Адже це шматочок щоденника мого життя.

Як Ви ставитеся до телевізійних музичних проектів типу “Фабрика зірок”, “Як стати зіркою”, “Шанс”? Це дуже здорово. Це справді добрий шанс для талановитих людей показати себе. Коли я починала, не було такої можливості. Я б, тоді, звичайно, із задоволенням взяла участь.

До речі, про участь. Цього року вперше українські виконавці мають можливість вирушити на церемонію нагородження MTV, яка буде в Мюнхені. Ви теж серед номінантів. Як оцінюєте свої шанси?

Я не думаю про оцінку шансів. Якщо буде ця поїздка, то для мене важливо – щоб я комфортно почувалася на сцені, щоб ми чудово виступили зі своєю командою і щоб нас нічого не підвело.

МОЯ ЗОВНІШНІСТЬ – ЦЕ 50% СЦЕНІЧНОГО УСПІХУ Ви давно не були в Конго. Як підтримуєте відносини з батьком? Ми дзвонимо.

А брат?

У мене є зведений брат...

Ви колись говорили, що хотіли б привезти його до Києва вчитися. Я зараз думаю про це. З ним особисто я контактів не підтримую, з батьком спілкуюся. Я хочу, щоб батько приїхав сюди спочатку, побачив ситуацію, і тоді вирішив, чи хоче він відправити його сюди або все ж таки до Франції. Або до мене, до сестри, або до дядька до Франції.

Розкажіть історію Ваших батьків... Тато тут вчився. Він познайомився з мамою. Моя мама українка. Кохання. Я народилася, і ми виїхали в Конго. Мені тоді було півроку. Жили там. Ну а потім, як у всіх людей, іноді виходить – іноді ні...

А чому не їздите туди? Через щільний робочий графік чи не таких тісних взаємин? Взаємини є. Просто так далеко летіти. Маю зазвичай два тижні на відпустку. Туди летіти дуже довго, і хочеться полетіти хоча б на місяць. Я щораз думаю, що у мене буде місяць відпустки, і я тоді полечу.

Як Вам живеться в Україні з такою екзотичною зовнішністю? Які б Ви назвали плюси і мінуси?

Живеться чудово, тому що всі звертають на мене увагу. Це 50% сценічного успіху. Я завжди помітна. Плюсів, напевно, набагато більше. Були дитячі дражнилки, але ж дратують і тих, хто в окулярах, хто небагато товщий, ніж зазвичай. А так, я щаслива, що я відрізняюся. Менше зусиль для того, щоб тебе помітили (сміється).

ЯКЩО У МЕНЕ БУДЕ НАСТРІЙ – ВИЙДУ ЗАМІЖ Ваша мама шиє Вам костюми до виступу. А у дизайнерів що-небудь замовляєте? І де взагалі купуєте одяг?

Я завжди купую одяг, який мені подобається. Щодо концертних костюмів я співробітничаю з одним ательє, причому співробітничаю дуже давно – з першої сукні, яку було зшито для кліпу “Самотня Bossa”, – воно називається “Модна голка”. Ми разом вибираємо тканини. Я кажу, чого б я хотіла. Вони це все враховують. Дуже творча спільна робота. Я завжди маю безпосереднє відношення до мого костюма. Я завжди знаю, що я хочу.

Як ідуть справи з особистим життям? У одному інтерв`ю Ви сказали: “Якщо хочеш втратити свого чоловіка назавжди – оформи з ним відносини офіційно”. Чи не змінилися Ваші погляди?

Як і в будь-якої дівчини, у мене сім п`ятниць на тиждень. То я думаю, що я заміж хочу, то – в жодному разі. Якщо буде настрій – значить я заміж вийду. Якщо настрій буде не той – заміж не вийду.

Чому чоловік, коли упадає коло дівчини, готовий просто носитися з нею, дарувати їй квіти, метушитися настільки, що думаєш: Боже, ось якби так тривало вічно! А коли ця пара одружується, він чомусь вже починає ходити на вечірки один. Адже спочатку ходять разом, а потім все потихеньку починає розповзатися. Це мене і лякає.

А зараз кохана людина є?

Звичайно!

І зв`язувати свої відносини поки що не плануєте? Ми і так зв`язні – ми разом живемо. А офіційна документація – це для мене банально.

Раніше Ви хотіли п`ятьох дітей. Досі залишається таке бажання? Так, дуже хочу п`ятьох дітей! Сподіваюся, що мрія почне здійснюватися в недалекому майбутньому, в найближчому майбутньому (сміється).

Ви завжди берете авто напрокат і не купуєте власного, тому що, як Ви десь сказали, “машина може набриднути”. Ви у всьому така непостійна?

Я дуже люблю різноманіття. Люблю робити речі під настрій. Тому, можна сказати, напевно, так. В усьому? Напевно, не в усьому, але непостійна. Скажімо, зараз осінь. Я сьогодні з ранку дуже рано піднялася, поїхала і купила повністю нові квіти, нові свічки, нові серветки, новий посуд, тому що відчуваю, що осінь дає інший настрій, мені хочеться інших квітів.

Яку музику Ви слухаєте? І як часто у Вашому будинку звучать мелодії інших виконавців? Постійно. Я дуже люблю Дайяну Росс. З дитинства. Я слухаю її постійно. У мене є всі її альбоми. Я знаю всі її пісні. Вона пов`язує мене з дитинством. Цей голос зв`язує мене з дитинством, тому я, напевно, її дуже люблю. А також люблю всю музику тих часів. Правильний смак до музики має складатися від початку. Потрібно слухати правильну музику – добру, позитивну, яка дає тобі бачення всього світу, не тільки якийсь шматочок країни в одному стилі. Ти повинен слухати різну музику, щоб вона розкривала твій світогляд.

Певний час ви співали в клубах. Тепер виступаєте на великій сцені. Чи змінилося до Вас ставлення публіки?

Там була дуже вдячна, дуже класна публіка. Мені навіть іноді здається, вона була чесніша, ніж зараз. Тому що тоді я не була відома. Мене ніхто не знав. Люди мене перший раз бачили, чули – і відразу було видно їх чесну реакцію – сподобалося чи ні. Їм подобалося. Одразу: “Вау! Як вас звуть? Як ви тут опинилися?”

Свої пісні Ви здебільшого пишете самі. А як щодо кліпів? Не пробували себе в режисурі? Я дуже не люблю зйомки кліпів, тому що там витрачаєш стільки часу, для того, щоб сказати одну й ту саму фразу. Це так нудно, мені здається. Для мене творчість, це коли дія відбувається в даний момент – я виходжу на сцену, я співаю. Повторювати одну емоцію 150 разів з тим самим результатом – це вже не творчість, це саме робота актора. Я не вмію грати, я вмію справжню емоцію сказати. Кліпи мені важко даються фізично. Я хочу один раз пройти – і все. Зняли і закінчили. А доводиться знімати цілу добу. 150 разів одне й те саме. Ну а з іншого боку – це робота, це красиво. Я розумію, навіщо все це потрібно, це невід`ємна частина роботи. Але до творчості вона не має ніякого відношення в моєму житті.

Не було пропозицій знятися в кіно? Адже це зараз досить модно серед співаків. І, власне, хотілося б? Ось в кіно дуже б дуже хотілося... Не можу сказати, що я відчуваю себе якоюсь великою актрисою (сміється). Не знаю, що я гратиму, як я гратиму. Спробувати хотілося б. Але в якійсь цікавій ролі.

У МЕНЕ Є ХИТРИНКИ В КОЖНІЙ СТРАВІ Чим займаєтеся крім музики? Є абсолютно інше хобі?

Я дуже люблю готувати. Я люблю готувати блюда-мікс, адже я багато подорожую. Збираю все найсмачненьке, воно потім у мене міксується в голові і починаються добавки спецій. Ніби дивишся – страва звичайна, але куштуєш - абсолютно не схожа на інші. У мене є свої різні хитринки. Сажімо, щоб смачна була котлета, незвичайна, треба взяти шматочок копченого м`яса або грудинки і перекрутити разом з фаршем. І все інше – те саме. А кожен їсть і каже: “Яка смачна котлета”. Я кажу: “Отакі ручки золоті”. Такі ось хитринки у мене є в кожній страві, вони її освіжають і дають абсолютно новий настрій.

У Вас є друзі в шоу-бізнесі? І як взагалі складаються відносини з колегами? Конкуренція відчувається?

Я не відчуваю конкуренції абсолютно. Я займаюся улюбленою справою – співаю, і одержую від цього величезне задоволення. Що ж до друзів. Друзів немає, тому що часу немає дружити. Мені дуже подобається Асіюшка – Ассія Ахат. Вона дуже мила, світла людинонька. Ані Лорак теж добра дівчина. Ось недавно пропустила її день народження, а торік була в неї. Віталій Козловський дуже милий хлопець. Відчувається, що він чесна людина, з якою нормально можна спілкуватися.

А взагалі мені багато артистів подобаються – просто часу немає спілкуватися. Коли ми бачимося, я з великим задоволенням спілкуюся. Люблю поговорити.

Розмовляла Ганна Ященко