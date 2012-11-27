У справі «дніпропетровських терористів» суд перейшов до розгляду по суті
Індустріальний районний суд Дніпропетровська розпочав розгляд по суті справи «дніпропетровських терористів».
Як передає кореспондент УНІАН, до зали судових засідань доставлені всі четверо обвинувачених: Віктор Сукачов, Лев Просвірнін, Дмитро Рева та Віталій Федоряк.
Крім того, у залі присутні прокурори та 5 адвокатів обвинувачуваних, а також один представник потерпілих внаслідок терактів у Дніпропетровську 27 квітня.
Довідка УНІАН. 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.
За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України («терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб»).
За інформацією прокуратури, В.Сукачов та В.Федоряк обвинувачуються у створенні терористичної групи (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України), замаху на злочин (ч. 2 ст. 15 КК України), терористичному акті, скоєному за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 258 та ч. 3 ст. 258) і незаконному поводженню з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).
Л.Просвірнін обвинувачується у терористичному акті, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 КК України), та в незаконному поводженню з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК УК України).
Д.Рева обвинувачується у терористичному акті, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 КК України).
Всі четверо також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.