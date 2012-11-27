У справі «дніпропетровських терористів» суд перейшов до розгляду по суті

Як передає кореспондент УНІАН, до зали судових засідань доставлені всі четверо обвинувачених: Віктор Сукачов, Лев Просвірнін, Дмитро Рева та Віталій Федоряк.

Крім того, у залі присутні прокурори та 5 адвокатів обвинувачуваних, а також один представник потерпілих внаслідок терактів у Дніпропетровську 27 квітня.

Довідка УНІАН. 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України («терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб»).

За інформацією прокуратури, В.Сукачов та В.Федоряк обвинувачуються у створенні терористичної групи (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України), замаху на злочин (ч. 2 ст. 15 КК України), терористичному акті, скоєному за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 258 та ч. 3 ст. 258) і незаконному поводженню з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Л.Просвірнін обвинувачується у терористичному акті, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 КК України), та в незаконному поводженню з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК УК України).

Д.Рева обвинувачується у терористичному акті, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 КК України).

Всі четверо також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.