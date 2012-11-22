Студія-виробник «Адового ада» відповідатиме у суді разом з УТ-1

Про це кореспонденту УНІАН повідомила адвокат одного з обвинувачених в організації вибухів у Дніпропетровську Дмитра Реви Оксана Томчук.

За її словами, сьогодні відбулось перше засідання суду у цій справі. У ході засідання представник УТ-1 звернувся з клопотанням залучити до справи компанію V-tv як третю особу.

Зі свого боку адвокати Д.Реви заявили клопотання про участь цієї компанії у справі як співвідповідача.

Суд ухвалив рішення залучити V-tv як співвідповідача, при цьому Перший національний надав необхідні реквізити цієї компанії.

До цього суд відмовив у задоволенні іншого клопотання представника УТ-1 про зупинення провадження у справі до завершення розгляду по суті основної справи з обвинувачення ряду осіб в організації та здісненні вибухів у Дніпропетровську.

Як повідомила О.Томчук, наступне засідання суду у цій справі розпочнеться о 10.00 21 грудня.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокати Д.Реви заявили, що у суді вимагають від Першого національного телеканалу спростувати поширену про нього у фільмі, який вийшов на телеканалі, неправдиву інформацію.

За словами О.Томчук, фільм був знятий компанією, жодних відомостей про існування якої в Україні немає.

Адвокат заявила, що інформація про її підзахисного, яка міститься у фільмі «Адов ад», не відповідає дійсності.

За словами адвоката, Д.Рева не готував жодних листів до інших обвинувачених, як про це йдеться у стрічці, не вів жодної переписки, а також не має жодних зв’язків з опозиційними політиками, як це було продемонстровано у фільмі.

Адвокат підкреслила, що частина матеріалів фільму, в яких йдеться про Д.Реву, була перекручена, а частина просто вигадана.

На думку О.Томчук, фільм було знято виключно з метою тиску на громадську думку.

Також О.Томчук заявила, що деякі матеріали фільму були лише у розпорядженні слідства, а тому могли бути опубліковані лише за його безпосередньої згоди.

Адвокат пояснила, що оскільки жодних контактів компанії, яка начебто зняла цей фільм, немає, захисники Д.Реви від його імені звернулись з позовом до Першого національного, який продемонстрував цей фільм.

Довідка УНІАН. 27 квітня у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

Звинувачення пред'явлено чотирьом затриманим.