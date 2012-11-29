Громадянин України виграв у Євросуді багаторічну справу про тортури

Як повідомив голова Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Віктор Тарасов, Європейський суд визнав, що відносно пана Коваля, його дружини і сина було заподіяно жорстоке поводження з боку правоохоронців, рівень якого розцінений як катування. Також визнано, що держава України не провела ефективного розслідування скарг на ці протиправні дії. Визнано порушення ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на свободу та особисту недоторканність) та ст. 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя і житла) щодо незаконного арешту М.Коваля і його сина та незаконного проникнення співробітниками міліції в їхню квартиру.

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В.Тарасов підкреслив, що розслідування цієї справи тривало понад 11 років. У побутовий конфлікт, що стався 2001 року між сином М.Коваля та його другом, втрутилися працівники міліції, перевищивши свої службові повноваження. За цей час прокуратура декілька разів намагалася закрити цю справу. Незважаючи на медичні довідки та свідчення потерпілих, які впізнали своїх мучителів, компетентні органи не знайшли складу злочину. Тільки завдяки втручанню правозахисників та адвокатів, постанови про закриття кримінальної справи кілька разів скасовувалися. У 2005 році М.Коваль звернувся до Європейського суду з прав людини.

"На жаль, ситуація з катуванням у міліції погіршується. Катування і тортури залишились на ментальному рівні силових структур ще від часів НКВС, адже оцінкою роботи міліції є відсотковий показник розкриття злочинів, чого немає в жодній цивілізованій крані світу. А на отриманні визнання в скоєнні злочину базується вся система дізнання і слідства в Україні", - констатував В.Тарасов.

За інформацією прокуратури Чернігівської області, по всіх зверненнях про незаконні методи розслідування, що надійшли до органів прокуратури області в 2009-2011 роках, прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи.

Довідка УНІАН. Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод прийнята в Римі в листопаді 1950 року і ратифікована Верховною Радою України у 1997 році.