Україна - на п'ятому місці за кількістю скарг до Євросуду з прав людини

В ЄСПЛ знаходяться 10,4 тисячі скарг на Україну, або 7,5% їх загальної кількості, сказав в ефірі «5 каналу» урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький, повідомляє «Дзеркало тижня».

Представник уряду визнає, що основною причиною дуже великої кількості скарг є надмірна тривалість виконання судових рішень і надмірна тривалість судових розглядів у національних судах.

«Україна є однією з найбільших країн в Європі з великою кількістю населення, що само по собі впливає на велику кількість скарг наших громадян до Європейського суду. Але, однозначно, основною причиною великої кількості звернень є існування великої кількості системних проблем, тому що 90% скарг проти України до Європейського суду - вони є однотипними. Вони стосуються надмірної тривалості виконання рішення національних судів, вони стосуються надмірної тривалості судового розгляду», - сказав Н.Кульчицький.

«Станом на кінець вересня, згідно зі статистикою Європейського суду, на першому місці за кількістю звернень - Росія, на другому - Туреччина, на третьому - Італія, четвертою йде Румунія, і ми п'яті. Проти України зараз на розгляді перебуває 10400 скарг, що становить 7,5% загальної кількості скарг, поданих до Європейського суду», - відзначив Н.Кульчицький.

ЄСПЛ 28 серпня розпочав розгляд скарги екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яка звинувачує Україну за чотирма статтями Європейської конвенції з прав людини і основних свобод.

У заяві Ю.Тимошенко до ЄСПЛ згадуються порушення кількох базових статей Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, це стаття 3, яка говорить про тортури стосовно неї. Також йдеться про статтю 5 (незаконний арешт) і про статтю 6, яка забезпечує право всіх громадян на справедливий суд.

У заяві також згадується про порушення статті 18 Європейській конвенції, яка свідчить, що всі обмеження застосовуються тільки з тією метою, з якою вони встановлені. Звертанням до цієї статті захист екс-прем'єра намагається довести те, що переслідування Ю.Тимошенко в Україні носить виключно політичний характер.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.