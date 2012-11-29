«Дніпропетровський терорист» написав лист Януковичу

Дніпропетровець Лев Просвірнін, один із чотирьох підсудних у справі про теракти, написав відкрите звернення до Президента України Віктора Януковича, заявивши про свою невинуватість, і просить суд направити його адресату.

Про це підсудний заявив у ході відкритого судового засідання Індустріального районного суду Дніпропетровська у середу, повідомляє радіо «Свобода».

За словами адвоката підсудного Олени Кирилової, у листі її підзахисного йдеться про фальшування доказів у справі і психологічний тиск на нього під час слідчих дій.

«Замість того, щоб зняти з мене звинувачення, працівники слідчого відділу СБУ і прокуратури почали активно фальшувати докази моєї нібито причетності і застосовувати тиск на мене для отримання неправдивих даних. За фактами застосування до мене тиску і взяття свідчень під тиском я ще 29 серпня, тобто до кінця досудового слідства, написав заяву. Не отримавши відповіді на цю заяву, я написав 16 жовтня до прокуратури Дніпропетровської області ще одну заяву. Досі не була проведена перевірка цих заяв», – процитувала частину листа свого підзахисного О.Кирилова.

За її словами, у своєму листі Л.Просвірнін також заявив, що фільм «Пекельне пекло», продемонстрований Першим національним телеканалом, подає неправдиву інформацію про нього і ще до вироку суду називає його злочинцем.

«Я прошу Вас як гаранта Конституції забезпечити мені право на захист, право розгляду справи без тиску прокуратури на суд», – йдеться в листі обвинуваченого на адресу Президента.

За словами О.Кирилової, керівництво слідчого ізолятора відмовилось направити цього листа Президенту, пославшись на відсутність дозволу суду.

Водночас суддя Вікторія Ігнатенко на судовому слуханні заявила, що законодавство не передбачає такого дозволу з боку суду.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України («терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб»).

Затримані у справі Віктор Сукачов, Віталій Федоряк, Л.Просвірнін і Дмитро Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року в Дніпропетровську, Харкові та Запоріжжі.