У київського зоопарку - новий старий начальник

На посаду генерального директора Київського зоологічного парку обрано Євгена Кирилюка, який керував підприємством у 1998-2006 роках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака.

Відповідне рішення ухвалили члени конкурсної комісії після засідання, що відбулося 29 листопада.

Наступного тижня буде підписано розпорядження про призначення Є.Кирилюка, після чого він розпочне виконувати свої професійні обов’язки.

На заміщення вакантної посади генерального директора столичного зоопарку подали заяви сім кандидатів. Усі вони надали програму розвитку зоопарку на п’ять років, своє бачення та пропозиції.

Серед основних вимог, що були висунуті до кандидатів – повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років, досвід роботи в зоопарках не менше 2 років, а також вільне користування ПК та володіння українською мовою.

В свою чергу екологи висловили занепокоєння призначенням Кирилюка.

Олег Андрос, представник Національного екологічного центру України (НЕЦУ), коментує: «Обрання цього кандидата викликає у нас значну тривогу, оскільки Євген Кирилюк є прихильником побудови на території зоопарку океанаріуму, де утримуватимуться дельфіни, усі види яких на території України занесені до Червоної книги. За даними сайту Главред, Євген Кирилюк «не проти океанаріуму в зоопарку, але каже, що підпише договір тільки тоді, коли інвестори отримають дозволи на будівництво від усіх інстанцій». Ми чекаємо на подальші дії новобраного директора на посаді. Головною нашою вимогою до нього є відмова від підписання узгоджувальних документів, які дадуть можливість для побудови океанаріуму та комерційної експлуатації дельфінів. Також ми чекаємо на відповідь Мінприроди щодо того, чи узгоджена кандидатура Євгена Кирилюка з міністерством».

О.Толстоухов звільнився із займаної посади за власним бажанням 21 вересня. Відтоді обов’язки генерального директора столичного зоопарку тимчасово виконує Михайло Іванов.