Греція і Кіпр можуть відмовитися від участі в Євробаченні

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на грецьку газету "Віма".

Участь у конкурсі обійдеться Кіпру приблизно у 150 тисяч євро, і Кіпрська радіомовна корпорація вирішує, чи варто витрачати ці гроші на конкурс.

Кіпр ще не підписав угоду з міжнародними кредиторами (Євросоюз, ЄЦБ і МВФ) - на визначення остаточних параметрів операції може знадобитися ще кілька тижнів, а участь країни у пісенному конкурсі можуть ускладнити переговори. Рада директорів радіомовної корпорації ухвалить рішення з цього питання наступного тижня.

Питання про участь у майбутньому конкурсі обговорює і керівництво грецького державного телебачення, і позиція Кіпру у цьому питанні буде визначальною - без 12 голосів, які Кіпр традиційно "по-братерськи і з почуття національної солідарності" віддає грецьким виконавцям, їм важко буде конкурувати з іншими країнами, відзначають оглядачі.

Греція лише одного разу перемогла на конкурсі - у 2005 році перемогу отримала Єлена Папарізу з піснею My Number One. Раніше країна кілька разів не брала участь в "Євробаченні".

Міжнародний конкурс пісні "Євробачення-2013" пройде у шведському місті Мальме з 14 по 18 травня. Від участі у ньому через фінансові труднощі вже відмовилися Польща і Португалія.