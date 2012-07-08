Столиця Швеції не зможе провести Євробачення-2013
Пісенний конкурс Євробачення-2013 відбудеться в третьому за величиною місті Швеції Мальме.
Про це сьогодні повідомив представник головного телеканалу країни Sveriges Television AB (SVT), який буде відповідальним за трансляцію конкурсу, повідомляє Лента.ру.
За словами організаторів конкурсу, заявку на проведення "Євробачення" подали Стокгольм і Мальме. Останній було обрано через зручну інфраструктуру, а також тому що саме в ньому проводиться щорічний музичний конкурс Melodifestivalen і відбір на Євробачення.
Мальме як місто, що приймає Євробачення, зобов'язане буде надати житло для делегацій, а також допомогти з розміщенням преси, організацією прес-конференцій і створенням фан-зон. Євробачення-2013 проводитиметься на майданчику під назвою Malmoe Arena. Він був побудований в 2008 році й вміщує 15 тис. 500 глядачів.
У Мальме проживає 664 тисячі чоловік. У 1992 році місто вже приймало у себе Євробачення.
Як повідомляв УНІАН, Швеція здобула право провести Євробачення-2013 завдяки перемозі своєї представниці Лорін. У 2012 році на конкурсі в Баку вона набрала 372 бали за пісню Еuphoria. Друге місце посіли "Бурановські бабусі", які представляли Росію, а третє - представник Сербії. Українська співачка Гайтана посіла 15-е місце.