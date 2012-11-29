Церковники підтримали Герман

«Церкву не може не обурювати перетворення свята Різдва Христового лише на привід для комерції», - відзначив речник Київської Патріархії архієпископ Євстратій (Зоря) у відповідь на прохання дати оцінку використанню релігійної символіки на алкогольних напоях.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Київської Патріархії, за його словами, «також нас завжди обурювало використання релігійної символіки на продукції, ніяк не пов'язаній з Церквою, зокрема на алкогольній. Ще можна зрозуміти, коли зображають храм на етикетці вина "Кагор", що використовується у церквах під час Таїнства Євхаристії. Але коли храми, хрести, ікони зображають на етикетках інших марок вин, а, тим більше, для реклами пива чи горілки - це цілком неприйнятно».

Як відзначив архієпископ, «окремо слід сказати про використання церковних назв для реклами алкоголю. "Шепіт монаха", "Сльоза монашки" - чого тільки не придумують, щоби викликати довіру до своєї продукції, адже знають, що в нашому суспільстві люди довіряють найбільше Церкві".

Владика підкреслив: "В цьому контексті не може не обурювати сполучення відразу двох негативних тенденцій - комерціалізації свята Різдва Христового та використання довіри до Церкви з метою просування на ринку алкоголю".

"Наша Церква підтримає законодавчу ініціативу новообраного народного депутата Ганни Герман про заборону використання релігійної символіки у назвах алкогольних напоїв. Сподіваємося, що такий законопроект підтримає і Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій", - зазначив архієпископ Євстратій.

До прийняття ж такого закону речник Київської Патріархії вважає цілком виправданим громадський протест - як через ЗМІ, так і шляхом відмови від купівлі подібної продукції.

Нагадаємо, колишній радник Президента України Ганна Герман ініціює заборону використання релігійної символіки на алкогольних напоях.

На її переконання, релігійні символи, назви свят та інші терміни, які належать до вищої духовної сфери людини, не мають права бути використаними в назвах алкогольних напоїв та всіх інших засобів, які шкодять здоров’ю людини.

«Хотілося б просити ієрархів українських церков, щоб вони висловили свій рішучий протест проти використання релігійних символів на алкогольних напоях, а громадян України – закликати не купувати ті алкогольні напої, які вдаються до настільки цинічного і злочинного використання релігійної символіки у своїх назвах», - зазначила Г.Герман.

Як обраний народний депутат вона ініціюватиме у парламенті законопроект про заборону використання релігійної символіки у назвах алкогольних напоїв і звертається до громадськості підтримати її у цьому.