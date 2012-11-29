Кабмін не хоче віддавати Укркосмос в приватні руки

Даним законопроектом, текст якого розміщено на сайті ВР, передбачається включити ДП «Укркосмос» до Переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що до сфери управління Державного космічного агентства України відноситься державне підприємство «Укркосмос». Пріоритетним напрямком його діяльності є створення національної супутникової системи зв’язку (НССЗ). ДП «Укркосмос» здійснює мовлення національних цифрових пакетів телерадіоканалів, використовуючи супутники Hellas Sat - 2 (39ºс.д.) та Astra 1G (31.5°с.д.).

Створення НССЗ з геостаціонарним супутником «Либідь», керування яким здійснюватиметься безпосередньо з території України, усуне залежність від використання аналогічних закордонних супутників, сприятиме захисту національних інтересів під час провадження космічної діяльності, ефективному використанню потенціалу національних виробників та забезпечить потреби органів державної влади в отриманні інформації.

«Оскільки державне підприємство «Укркосмос» визначено оператором НССЗ та буде здійснювати управління системою, яка має стратегічне значення для державних користувачів сектору безпеки і оборони держави, є необхідність збереження державного контролю за діяльністю ДП «Укркосмос» та його включення до Переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», - зазначено в пояснювальній записці.