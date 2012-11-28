Колесніков відпустить українські аеропорти у вільний політ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков, презентуючи концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів.

«Передаватимуться аеропорти в концесію на взаємовигідних умовах», - сказав він.

Разом з тим, Б.Колесніков відзначив, що «всі (потенційні концесіонери) хочуть Львів і Донецьк, і ніхто не хоче Луцьк чи Полтаву». При цьому він додав, що у світі існує 4-5 компаній, які можуть управляти великими аеропортами.

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Також Б.Колесніков повідомив, що концесійний конкурс щодо аеропорту «Бориспіль» може бути оголошений до кінця першого півріччя 2013 року.

«Липень-серпень – це крайній термін. Я думаю, що в першій половині 2013 року все буде закінчено», – сказав він.

Б.Колесніков також відзначив, що проведення концесійного конкурсу щодо аеропорту «Бориспіль» дасть змогу розробити механізм проведення таких конкурсів. «Наступні конкурси будуть легші», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 19 листопада схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. В програму внесено аеропорти Сімферополя, Севастополя, Дніпропетровська, Одеси, Запоріжжя, а також окремі об'єкти в інших аеропортах.

Мінінфраструктури, разом із зацікавленими центральними органами, має розробити і подати в уряд у тримісячний термін проект держпрограми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 кілометрів від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-жовтні 2012 року обслужив 7,392 млн. пасажирів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

У 2011 році аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. людей.