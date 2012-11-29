МНС з'ясувало причини сьогоднішніх вибухів у Дніпропетровську

Про це повідомляє Головне територіальне управління МНС України у Дніпропетровській області.

«О 15.01 до служби порятунку МНС надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Винокурова в Індустріальному районі міста Дніпропетровськ на території підприємства, яке спеціалізується на збиранні та складуванні вторинної сировини (пластику, кольорового металу) та переробці автомобільних шин.

Пожежа виникла на відкритій території підприємства, вогонь поширився на площу 250 кв. м. Займання виникло внаслідок загоряння вантажного автомобіля ГАЗ-53. В подальшому вогонь перекинувся на склад з гумовими шинами.

Внаслідок пожежі виникла загроза спалаху 20-кубової металевої ємності, в якій знаходилося близько 0,3 куб. м легкозаймистої рідини. Внаслідок підвищення температури через перепускний клапан сталося три вибухоподібних викиди парів рідини у зовнішнє середовище (ємність не пошкоджена).

Загиблих та постраждалих на пожежі не було. Пожежу локалізовано о 15.55, ліквідовано о 16.06.

У ліквідації пожежі взяли участь 24 рятувальників, було задіяно 6 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську, в районі асфальтового заводу по вулиці Винокурова близько 15.00 сталися два вибухи.

За даними поінформованого джерела, на місці події могла вибухнути цистерна з пальним, з якої в момент вибуху відбувалася заправка вантажного автомобіля.